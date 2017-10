Konstanz Verkaufsoffener Sonntag: Konstanz zum Anbeißen

Der 8. Oktober steht im Zeichen des Verkaufsoffenen Sonntags: DEr Konstanzer Wirtekreis präsentiert auf der Marktstätte wieder die beliebte regionale Freiluft-Küche.

Die beiden verkaufsoffenen Sonntage sind fester Bestandteil des Konstanzer Veranstaltungskalenders. Dem Treffpunkt Konstanz, der in Zusammenarbeit mit der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) den Verkaufssonntag veranstaltet, ist der Aktionstag wichtig- Er sei nicht nur ein wesentlicher Baustein für die gelebte Öffentlichkeitsarbeit, sondern werde "sehr wohl von den Konstanzern geschätzt", sagt der Treffpunkt-Vorsitzende Ekkehard Greis.

Braucht Konstanz wirklich noch Werbung? Der Besucheransturm auf die Konzilstadt habe in diesem Jahr nachgelassen, stellt Ekkehard Greis fest. Das sei per se noch nicht dramatisch, doch Greis' Blick richtet sich in die Zukunft und in die Region hinaus. In Wigoltingen und in Singen würden alsbald zwei große Einkaufszentren entstehen, die mit Konstanz in Konkurrenz treten würden. "Wir müssen gerüstet sein und für Einheimische und Besucher gleichermaßen interessant sein", gibt Ekkehard Greis die Losung des Handelns aus. "Wir müssen darauf achten, dass wir das erreichte Niveau erhalten, denn die Herausforderungen nehmen stetig zu", sagt er, und "deshalb ist es unsere Daueraufgabe, die Stadt attraktiv zu halten".

Nur im Miteinander könne das Beste für die Stadt erwirkt werden, ist Ekkehard Greis überzeugt. Eben dieses Miteinander werde im Rahmen der beiden jährlich stattfindenden Verkaufssonntage für jedermann offenkundig gelebt. Schließlich gehe es an diesem Tag nicht um den Kommerz, sondern darum, mit mannigfaltigen Aktionen die Stadt insgesamt attraktiv darzustellen und Einheimischen und Besuchern einen Mehrwert zu bieten. Das Motto "Konstanz zum Anbeißen" sei nicht zufällig gewählt.

"Wir haben eine sehr attraktive Gastronomie", wertet Greis, der sich sehr darüber freut, dass sich der Konstanzer Wirtekreis auch beim jetzigen verkaufsoffenen Sonntag, 8. Oktober, abermals engagiert einbringt. Rund um den Kaiserbrunnen auf der Marktstätte werden die Gastronomen wieder eine Freiluft-Küche aufbauen und die regionale Frischeküche in den Fokus rücken. Darüber hinaus bedanken sich die Treffpunkt-Mitgliedsgeschäfte mit Apfel-Präsenten bei ihrer Kundschaft, und auf der Marktstätte werden diverse Apfelaktionen geboten.

Weitere Konstanzer bereichern den Aktionsreigen am 8. Oktober von 13 bis 18 Uhr. Die HSG Konstanz lädt zum 7-Meter-Werfen ein, bei dem Kinder und Erwachsene ihre Handball-Talente unter Beweis stellen können. Am HSG-Glücksrad können die Besucher des Verkaufssonntags unter anderem Tickets für die Heimspiele der erfolgreichen Konstanzer Handballer gewinnen. Auf dem Augustinerplatz präsentieren sich bereits traditionell die Blaulichtorganisationen. Die Feuerwehr Konstanz trumpft nicht nur mit ihren interessanten Einsatzfahrzeugen auf, sondern wird mit spektakulären Vorführungen der Höhenrettungsgruppe ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

Der Malteser Hilfsdienst bietet – neben der Einsatzfahrzeugschau – für die kleinen Besucher zudem Kinderschminken und Zuckerwatte, um nur Beispiele zu nennen. Und am Stand der MTK auf dem Augustinerplatz können die Kinder lustige Apfelwürmer basteln.

Die kostenlosen Stadtführungen der Tourist-Information sind immer der Renner. Der klassische Kurzrundgang "Gegenwart der Vergangenheit" wird um 14, 15 und 16 Uhr jeweils ab dem Kaiserbrunnen an der Marktstätte geboten. Darüber hinaus lädt die Tourist Information am 8. Oktober um 11.15 Uhr (Treffpunkt Tourist Info im Bahnhof) kostenlos zur regulären Stadtführung ein. Auch die Kastellruinenführung am Münsterplatz um 18 Uhr ist an diesem Tag gratis.

Eine Stadtführung der besonderen Art wird unter dem Titel "Konstanzer Wirtshausgeschichten" um 14 und um 16 Uhr präsentiert. Unter kundiger Leitung wird ein unterhaltsamer Einblick in die historischen Gaststätten, gewürzt mit heiteren Anekdoten, inklusive einer Einkehr mitsamt kulinarischen Versuchungen, geboten. Eine Anmeldung bei der Tourist-Information für diese Exklusiv-Führung ist bis zum 6. Oktober erforderlich.

Der Verkaufssonntag

