Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) bieten ab Konstanzer Hafen stündliche, für Laien verständlich moderierte Rundfahrten zum Regattafeld, und zwar am Freitag, 24. Mai, und Samstag, 25. Mai, von 11 bis 16 Uhr sowie am Sonntag, 26. Mai, von 11 bis 14 Uhr. Die Ausfahrten sind vor Ort buchbar.

Nicht glücklich hingegen seien die Segler, wenn sie nur als Staffage erachtet und auf eine schöne Kulisse reduziert würden. Natürlich sieht es wunderschön aus, wenn abends die Schiffe illuminiert im Hafen liegen. Aber die Segler wollen vor allem ihre Begeisterung für den Sport vermitteln. „Wettkampfsegeln“, dieses Wort spricht Bauer schon beinahe genüsslich aus. „Der Reiz am Regattasegeln ist, die Komponenten Natur und die eigenen Fähigkeiten nutzbringend zu verbinden; den Wind einzuschätzen und diesen mittels seiner Fähigkeiten richtig zu nutzen“, schildert er und fügt an: „Je nach Bootstyp ist das richtig sportlich.“ Aber er gibt auch zu: „Für Laien ist es kompliziert, eine Regatta zu verstehen.“ Aus diesem Grund bringt die Bodenseewoche das Renngeschehen auch ans Land, und zwar mittels Großleinwänden. Dabei werden von versierten Moderatoren die Bootstypen vorgestellt, das Geschehen kommentiert und die Manöver verständlich erklärt. Erläuterungen bekommen die Besucher auch bei den Ausfahrten mit den Bodensee-Schiffsbetrieben (BSB) die Ausfahrten zum Regattafeld anbieten. Auch dort werden erfahrene Segler in die Welt des Segelsports einführen.

Ab heute wird vier Tage lang der Konstanzer Hafen einen Hauch von Saint-Tropez-Atmosphäre versprühen. 136 Segelschiffe kommen zu den Regatten der Internationalen Bodenseewoche. Rund 1500 Segler werden vier Tage den Konstanzer Trichter und das Ufer bevölkern, ihrem Segelsport frönen, sich spannende Manöver bei den Regatten liefern und die Nicht-Segler mit dem beliebten Breitensport vertraut machen. Die etablierte Großveranstaltung findet am Sonntag, 26. Mai, einen Höhepunkt, denn zeitgleich findet der verkaufsoffene Sonntag in Konstanz statt. Eine ideale Symbiose, werten die verantwortlichen Veranstalter, die nicht nur zusammen eine Tombola mit mehr als 70 attraktiven Preisen ausrichten, deren Verlosung um Sonntag um 17 Uhr auf der Marktstätte stattfindet.

Naturerlebnisse in der Stadt bietet die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH am Sonntag den jungen Besuchern.

Das maritime Flair der größten Stadt am Bodensee will der Treffpunkt Konstanz als Werbegemeinschaft des Konstanzer Handels beim verkaufsoffenen Sonntag am 26. Mai in den Fokus rücken. Erstmal findet der Verkaufssonntag zeitgleich mit der Internationalen Bodenseewoche statt. „Wir haben einen attraktiven Anlass gesucht“, so Treffpunkt Vorstandmitglied Andrea Riegel, denn genehmigt wird der Verkaufssonntag nur in Verbindung mit einer Veranstaltung mit überregionaler Strahlkraft. „Mit der Bodenseewoche haben wir den idealen Anlass gefunden. Es ist ein Highlight der Saison. Und für beide Seiten ein guter Zusammenschluss, denn die Ergänzung ist perfekt“, so Riegel. Bereits im Vorfeld sind sich die Akteure einig, dass sie diese Kooperation etablieren wollen.

Große Tombola

„Wir sind dabei!“, lautet das Motto des verkaufsoffenen Sonntags, der am letzten Bodenseewochen-Veranstaltungstag von 13 bis 18 Uhr stattfindet. Der Treffpunkt veranstaltet gemeinsam mit der Bodenseewoche eine Tombola. „70 extrem interessante Preise“, die vorwiegend die Konstanzer Einzelhändler gestiftet haben, gebe es zu gewinnen, sagt Andrea Riegel; darunter Geschenk-Gutscheine, Grillkörbe über Fahrräder bis hin zum Flugticket.

Die Lose sind bei ausgewählten Treffpunkt-Mitgliedsgeschäften erhältlich. Die Verlosung findet am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr auf der Marktstätte statt. Als Glücksfee werde die Grünen-Landtagsabgeordnete Nese Erikli agieren, kündigt Andrea Riegel an. Darüber hinaus biete die Bodenseewoche „ein breitgefächertes Programm am Ufer“, so der Treffpunkt-Vorsitzende Ekkehard Greis.

Wirte hissen die Segel

Der Konstanzer Wirtekreis bereichert schon traditionell den verkaufsoffenen Sonntag in Konstanz. Auch wenn der späte Veranstaltungstermin zu Saisonbeginn die Gastronomen vor eine Herausforderung stellt, zeigen sie trotzdem Flagge und eröffnen direkt am Kaiserbrunnen „die maritim dekorierte Brunnenbar“, wie Konzilwirt Manfred Hölzl ankündigt. Lokale und regionale Speisen werden ebenso geboten wie „junge frische Weine aus der Region, Sommerschorle, Soft-Cocktails und der alkoholfreie Imperia-Cocktail“, so Hölzl.

Der Stand des Wirtekreises auf der Konstanzer Marktstätte ist am Samstag, 25. Mai, von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Erweitert wird das kulinarische Angebot mit einem Genussmarkt auf dem Augustinerplatz, der von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH organisiert wird.

Bastelaktionen und mehr

Die Marketing und Tourismus Konstanz (MTK) GmbH bringt sich überaus aktiv in den Verkaufssonntag ein. Schwerpunkt sind die kostenlosen Stadtführungen der Tourist-Info (siehe Infokasten), die sich gerade auch bei Einheimischen großer Beliebtheit erfreuen. Für die jungen Besucher bietet die MTK gleich zwei Stationen, wo die Mädchen und Jungen ihre Kreativität ausleben können. Beim MTK-Infostand auf dem Augustinerplatz können die Kinder Schiffe und Boote basteln. Auf der Marktstätte kann der Nachwuchs Blumentöpfe bemalen, diese mit Erde befüllen und die Samen insektenfreundlicher Sommerblumen einbringen.

Eine Insel

„Außerdem gestalten wir auf dem Augustinerplatz eine Ruhe-Insel“, so Sabine Graf von der MTK. Zwischen den Bäumen werden eine große Liege sowie Liegestühle aufgebaut, „um den Platz aufzuwerten und die Verweilqualität zu erhöhen“, so Graf. Sie ist schon gespannt, wie die Insel angenommen wird, denn: „Es ist ein Prototyp. Wenn die Insel sehr gut angenommen wird, dann entwickeln wir die Idee eventuell weiter.“

Alle Informationen zum Verkaufssonntag sowie den Verkaufsstellen der Tombola-Lose unter:

http://www.treffpunkt-konstanz.de

Sonntagsprogramm

Verkaufsoffener Sonntag Erstmals gibt es eine Kooperation zwischen der Internationalen Bodenseewoche und der Händlervereinigung „Treffpunkt Konstanz“ sowie der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH. Anlässlich der Wassersportveranstaltung wird am Sonntag, 26. Mai, von 13 bis 16 Uhr der verlaufsoffene Sonntag in Konstanz stattfinden. Die Beteiligten präsentieren eine Tombola mit etwa 70 Preisen. Die Verlosung findet am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr auf der Marktstätte statt.



Stadtführungen

Die Tourist-Information Konstanz bietet während des verkaufsoffenen Sonntags am 26. Mai wieder kostenlose, thematische Stadtführungen an:



11.15 Uhr: Gegenwart der Vergangenheit, Treffpunkt: Tourist-Information Konstanz

14 Uhr: Gegenwart der Vergangenheit Treffpunkt: Marktstätte

14.30 Uhr: Gegenwart der Vergangenheit, Treffpunkt: Tourist-Information Konstanz

15 Uhr: Gegenwart der Vergangenheit, Treffpunkt: Marktstätte

15.30: Gegenwart der Vergangenheit Treffpunkt: MTK- Infostand Augustinerplatz

16 Uhr: Gegenwart der Vergangenheit, Treffpunkt: Marktstätte

16.30 Uhr: Imperia, Treffpunkt: Münsterplatz

18 Uhr: Unterirdische Kastellruine, Treffpunkt: Pyramide am Münsterplatz



Das Special

12.15 Uhr: Schiff ahoi & Land in Sicht, Treffpunkt: Anlegestelle MS Möwe. Diese außergewöhnliche Führung, bei der die Gäste die Stadt einmal von der Seeseite erleben, kostet vier Euro; Bezahlung an Bord. (as)