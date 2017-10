Konstanz Verkaufsoffener Sonntag: Bummeln und Einkaufen ohne Alltagsstress

Der Verkaufssonntag in Konstanz war ausnehmend gut besucht. Die Organisatoren betrachten das Ereignis als gelungene Werbung für den Standort Konstanz.

Positive Bilanz: "Heute hat der verkaufsoffene Sonntag unseren Namen 'Treffpunkt Konstanz' mit Leben gefüllt", sagte Andrea Riegel, Vorstandsmitglied der Händlervereinigung Treffpunkt Konstanz, gestern. "Sehr viele Konstanzer sind gekommen; man hat wirklich viele Bekannte getroffen", freute sich der Treffpunkt-Vorsitzende Ekkehard Greis. Trotz ungünstiger Prognosen war das Wetter optimal für die Veranstaltung, das Ziel des Verkaufssonntages sei erfüllt, so Greis, denn: "Einerseits ist es eine Werbever­anstaltung für Konstanz und ein gemütlicher Tag für Konstanzer."

"Der Augustinerplatz war der Renner. Die beste Präsentation seit jeher", wertete Ekkehard Greis bezüglich der Gemeinschafts-Präsentation von Feuerwehr Konstanz, DLRG und Malteser Hilfsdienst. Sie beeindruckten nicht nur durch eine Fahrzeugschau und vielen Informationen, sondern vor allem aufgrund der vielen Mitmachaktionen und spektakulären Vorführungen der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Konstanz. "Die Feuerwehr hat sich selbst übertroffen", war Treffpunkt-Vorstandsmitglied Christian Ulmer begeistert.

Für die Hilfs- und Rettungsorganisationen ist der verkaufsoffene Sonntag ideal, um sich zu präsentieren und Nachwuchs zu gewinnen. "Wir brauchen immer Leute. Beim verkaufsoffenen Sonntag können wir Einblick in unser interessantes Aufgabenspektrum geben", so Feuerwehr-Pressesprecher Christopher Kutschker. Gleichzeitig war die Aktion eine ideale Übung für die Nachwuchs-Höhenretter. Der verkaufsoffene Sonntag biete sich an, "weil sehr viele Leute in der Stadt sind und – im Gegensatz zum Alltag – ist es kein Einkaufstag, sondern ein Tag zum Bummeln. Die Leute haben Zeit und sind viel entspannter", stellte Rolf Gruber von der DLRG-Ortsgruppe Konstanz fest.

"Normalerweise ist man immer auf dem Sprung. Beim verkaufsoffenen Sonntag ist man viel entspannter. Man kann alles, muss aber nichts", meinte die Konstanzerin Andrea Czerner und fügte an: "Man trifft Leute, die man lange nicht gesehen hat." Stephan Grumbt befand: "Der verkaufsoffene Sonntag ist nichts Alltägliches. An diesem Tag sind die Leute grundentspannt und man kann wie früher Lädele gehen." Was ihm auffiel: "Heute haben die Einzelhändler nicht den Zwang, Umsatz zu erreichen. Das merkt man." Insbesondere aufgrund der kulinarischen Präsentation des Konstanzer Wirtekreises auf der Marktstätte habe der Verkaufssonntag ein wenig das Flair eines Straßenfestes.

Mancher Konstanzer erinnerte sich beim Anblick des bewirteten Kaiserbrunnens an das ursprüngliche Suserfest. Und das kam bei den Besuchern gut an. "Es kamen nicht nur Einkaufstouristen, sondern wirklich viele Konstanzer, die die Aufenthaltsqualität genossen", berichtete Manfred Hölzl vom Konstanzer Wirtekreis, der ebenfalls sehr zufrieden mit dem Verlauf war. Vor allem war er stolz auf die jungen Aushängeschilder des Berufsstandes, denn die Mini-Köche verwöhnten die Gäste mit selbstgemachten Apfelküchle. Die Kinder hatten viel Spaß beim Kochen und Bewirten. Die erfahrene Mini-Köchin Lina Bierkandt hatte sogar gleich eine Idee für das Motto des nächsten verkaufsoffenen Sonntags: "Konstanzer Frühlingserwachen." Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH, ist mehr als zufrieden mit dem Aktionstag. "Und dieses Mal hatten noch mehr Geschäfte geöffnet", so Thiel.

Mit von der Partie – und zwar sehr erfolgreich – war die HSG mit ihrem Glücksradspiel und vor allem dem Torwerfen gegen HSG-Spitzentorhüter. "Für uns ist es eine gute Möglichkeit, die HSG zu repräsentieren und insbesondere Kindern Handball näher zu bringen", so Tormann Sven Koester. Konstanzern etwas zu bieten, ist HSG-Präsident Otto Eblen wichtig. "Der verkaufsoffene Sonntag ist eine gute Plattform. Es ist doch selbstverständlich, dass wir dabei sind, um Konstanz in all seinen Facetten zu präsentieren", so Eblen, der allerdings etwas bedauert: "Wir sind einer der wenigen Vereine, die sich zeigen." Ekkehard Greis würde sich freuen, wenn sich noch mehr Vereine einbringen würden, um den Aktionsreigen noch vielfältiger zu gestalten.

Zum Vormerken

Der verkaufsoffene Sonntag wird von der Händlervereinigung Treffpunkt Konstanz in Zusammenarbeit mit der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) veranstaltet. Die Mitwirkung des Konstanzer Wirtekreises hat sich mittlerweile schon zu einer Tradition entwickelt und wird auch künftig beibehalten. Die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage im kommenden Jahr stehen bereits fest: 15. April und 14. Oktober 2018.­­­