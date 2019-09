Nun ist es bekannt: Bei einer routinemäßigen Bestandsaufnahme in der Hirsch-Apotheke wurde am Donnerstagabend Pikrinsäure gefunden – eine jener Substanzen, die laut Apothekenbetriebsordnung in jeder Apotheke vorrätig sein müssen. Das Europäische Arzneibuch führt sie unter anderem zur Identifizierung von Benzylpenicillin, Chloroquin oder Pethidin auf.

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei an der Hirsch-Apotheke. Das Schnetztor war großräumig abgesperrt. | Bild: Scherrer, Aurelia

Pikrin wurde früher in Schulen benutzt

In flüssiger Form geht laut Polizei und Feuerwehr keine Gefahr von der Pikrinsäure aus – doch im verfestigten Zustand ist der Stoff explosiv. In Schulen wurde die Chemikalie früher zum Mikroskopieren benutzt, soll aber heute durch ungefährlichere Alternativen ersetzt werden.

Pikrin gilt im verfestigten Zustand als explosiv, wenn es Hitze oder Schlagkraft ausgesetzt wird. „Wir wurden verständigt und haben daraufhin das dreistöckige Gebäude evakuiert“, erklärt Christoph Kutschker, Pressesprecher der Feuerwehr.

Die Konstanzer Innenstadt war für mehrere Stunden nicht durchgehend zu befahren, die Feuerwehr sperrte aus Sicherheitsgründen die Bodanstraße zwischen Schnetztor und Bodanplatz. Die Menschen mussten das Haus verlassen und wurden in Sicherheit gebracht. Im ersten Stock befindet sich eine Apotheke.

Am späten Abend machte sich lauf Feuerwehr und Polizei ein Kampfmittelbeseitigungsteam des Landeskriminalamtes in Stuttgart auf dem Weg nach Konstanz, um die Pikrinsäure fachmännisch zu entsorgen. Bis dahin sollte das Gebäude noch evakuiert bleiben, wie Christoph Kutschker sagte.