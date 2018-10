Konstanz Den Tag der Deutschen Einheit feiern wir alle. Bernd Kunkels Lebensgeschichte aber ist direkt mit dem geteilten und wieder vereinigten Deutschland verbunden

Der heute 70-Jährige lebt seit 1985 in Konstanz. Geboren ist er allerdings in der früheren DDR. Als er das Land verlassen will, wird er als Landesverräter eingesperrt, von seiner Familie getrennt – und erst nach Monaten durch die Bundesrepublik freigekauft. Eine deutsche Lebensgeschichte.