Konstanz Vegan essen ist einfach, unterwegs vegan essen ist in Konstanz aber ganz schön schwierig

1,3 Millionen Veganer, acht Millionen Vegetarier leben in Deutschland. Auf Fleisch zu verzichten ist schick wie nie, nicht nur zur Fastenzeit. Vertreter der veganen Gastronomie-Szene aus Konstanz halten Lagerdenken für falsch.

Bio, vegetarisch mit oder ohne Milch und Eier, vegan und bio-vegan. Früher aß man, heute ernährt man sich. Nie wurde mehr darüber nachgedacht, wurde vor allem mehr darüber gesprochen, was wir zu uns nehmen. Sich seinen Platz in der Gesellschaft übers Essen zu suchen, ist zum Trend geworden. "Leider", unterstreicht Martina Vogl. "Essen ist Lifestyle, durch die sozialen Medien verstärkt sich das", ergänzt die Geschäftsführerin des Cafés Voglhaus.

Im Voglhaus inzwischen 70 Prozent vegane Gerichte

Auch dort gibt es Dinkel- und Sojamilch, kommen Wraps und Pasta mit Tofu daher. Anfangs war auf den Burgern teils noch Fleisch, diese Zeiten sind lange vorbei. Inzwischen sind etwa 70 Prozent der Gerichte vegan. Freie Plätze gibt es im Voglhaus dennoch, oder gerade deshalb, selten. Martina Vogl und ihr Team scheinen gut vom Trend zu leben.

Dass das nicht im Vorhinein klar war, beweist der Rückblick. Das Café gibt es seit 13 Jahren, noch vor dem heutigen Sturm auf veganes Essen. Auf Nachhaltigkeit und die Vereinbarkeit von ökologischen Idealen und wirtschaftlichem Erfolg habe Martina Vogl schon damals geachtet. Nicht immer sei das Projekt Voglhaus erfolgreich gewesen, hat sie einmal gesagt. Schon gar nicht setzte sie immer derart stark auf die vegane Karte.

"In den 90er-Jahren galten Veganer als nicht ganz dicht"

Alexandra Hassler schon, seit ihrer Jugend isst sie keine Tierprodukte mehr. Gemeinsam mit Tiberius Triff eröffnete sie Ende 2017 das vegane Restaurant Sol am Ebertplatz. "In den 90er-Jahren war an Soja-Milch im Supermarkt nicht zu denken, als Veganer galt man als nicht ganz dicht", erinnert sich Hassler. Nicht ganz dicht, weil man sich für etwas entschieden hat – ob zum Wohl der Tiere oder des Klimas, oder schlicht der eigenen Gesundheit wegen?

Über eine solche Einstellung kann sich Martina Vogl nur wundern. "Das Lagerdenken ist kontraproduktiv, egal von wessen Seite. Sowohl mit der Moralkeule Fleischesser zu verteufeln als auch umgedreht zu sagen: Ihr seid spinnige Ökoideologen", sagt sie. Die Betreiber des Sol schlagen in dieselbe Kerbe. Geschäftsführer Tiberius Triff: "Wir finden es gut, wenn man sich Gedanken über die Konsequenzen seiner Handlungen macht, aber wir bekehren niemanden."

Kuhmilch im veganen Restaurant – auch das geht

Im Sol wird auf beiden Seiten der Theke Offenheit erwartet. Auf Kosten der Konsequenz, schließlich ist der Hinweis auf dieses eine tierische Produkt nicht zu überlesen: Kuhmilch steht da kreideweiß auf Schwarz. "Unser Zugeständnis, unser Türöffner, auch wenn das manche Leute durchaus kritisch sehen", sagt Alexandra Hassler. "Aber auch die Omi aus der Nachbarschaft soll ihren Cappuccino hier trinken können", erklärt sie. Wer als Veganer der Kuhmilch wegen nicht komme, sei dogmatisch. "Niemand ist ein besserer Mensch, nur weil er sich vegan ernährt", fasst Hassler zusammen.

Zu wenig Angebot für Veganer?

Die Aufgeschlossenheit gegenüber Veganern sei unter Konstanzern grundsätzlich vorhanden, schätzt die Voglhaus-Chefin. Aber mal eben unterwegs etwas Entsprechendes essen? Das würde in Konstanz schwierig. "Es fehlt das Angebot zum Mitnehmen – und das soll dann ja auch noch schmecken", bemängelt Martina Vogl, die selbst nicht ganz auf Tierprodukte verzichtet.

Veganerin Alexandra Hassler findet es schwierig, hier essen zu gehen. Neben dem mangelnden Angebot wisse sie aus eigener Erfahrung, "dass viele Gastro-Betriebe nicht mit unterschiedlichem Geschirr arbeiten". Die Eröffnung des Sol vor etwas mehr als drei Jahren – da sind sich Tiberius Triff und Alexandra Hassler einig – war ein Wagnis. "Wir waren alles andere als sicher, ob eine Stadt wie Konstanz das bereits aushält", sagen sie.

Ein Küchenchef: Vegan kochen ist eine Herausforderung

Albrecht Butler-Fink weiß, wovon sie sprechen. Er ist Küchenchef im Restaurant Eugens in der Altstadt. Mit veganer Küche habe er zuvor während seiner Arbeit in Wales vor zehn Jahren zu tun gehabt. "Ich hatte das Gefühl, dass damals vegane Ernährung in Deutschland noch kein so großes Thema war", sagt er. Im Eugens ist sie das, aber nicht nur. "Wichtig ist uns vor allem Bio-Qualität – ob nun vegan oder nicht", sagt Rosemarie Bernadotte, die das Serviceteam leitet. Küchenchef Butler-Fink erlebt es als Auszeichnung, wenn ihm Fleischesser sagen, ihnen fehlte bei von ihm zubereiteten fleischlosen Gerichten nichts. "Vegan kochen ist eine Herausforderung. Vegan gut kochen ist eine noch größere Herausforderung", erklärt der Küchenchef.

Martina Vogl hat Ähnliches erlebt. Erst schmecke es den Gästen, dann merkten sie, dass der Marmorkuchen im Voglhaus ohne Ei, die Bolognese ohne Hackfleisch auskommen. Kein Ei im Kuchen, Tofu statt Hackfleisch. Wo liegen die Grenzen des guten Geschmacks: Bei veganer Wurst mit Bärchengesicht, bei Käse-Ersatz aus Pflanzenmilch? "Ich mag es nicht, Essen allein auf seine Gesundheitsfunktion zu reduzieren", erklärt Eugens-Küchenchef Butler-Fink. Es gehe ihm – da sind sich alle Gesprächspartner einig – in erster Linie um Geschmack und Genuss. "Es ist schade, ein so schönes Erlebnis wie Essen verbissen zu sehen", sagt Butler-Fink.

Hauptsache, es schmeckt

Was hat sich denn dann überhaupt geändert, ist der Veggie-Trend vielleicht gar nicht im beschaulichen Konstanz angekommen? "Der Unterschied zu den 80er- oder 90er-Jahren?", überlegt Albrecht Butler-Fink und stellt dann fest: "Heute muss vegan auch schmecken."

Und was denken Sie?

Laut Vegetarierbund ernähren sich etwa 1,3 Millionen Deutsche vegan, hinzu kommen acht Millionen Vegetarier. Besonders im Blick sind im Moment sogenannte Flexitarier. Sie leben meist vegetarisch, essen nur in Ausnahmen Fleisch. Dann achten sie aber auf hohe (Bio)-Qualität. Warum essen Sie Fleisch, warum lassen Sie es weg und ist das in Konstanz überhaupt so einfach möglich? Schreiben Sie mir: benjamin.brumm@suedkurier.de