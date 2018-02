Konstanz Urteil im Shisha-Prozess: Siebeneinhalb Jahre Haft für Täter wegen Totschlags

Das Urteil im Shisha-Prozess um die Tötung eines 19-Jährigen ist gefallen. Der Haupttäter muss wegen Totschlags ins Gefängnis. Ein Mitangeklagter 21-Jähriger hat ein Jahr und neun Monate erhalten.

Einen Monat nach Beginn ist am Vormittag das Urteil im Shisha-Prozess gefallen. Das Konstanzer Landgericht hat den 18-jährigen Hauptangeklagten des Totschlags an einem 19-Jährigen schuldig gesprochen und ihn nach dem Jugendstrafrecht zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das hat der SÜDKURIER aus Nebenklägerkreisen erfahren. Ein 21-jähriger Mitangeklagter hat ein Jahr und neun Monate Haft erhalten. Das gesamte Verfahren fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, und auch das Urteil hat der Vorsitzende Richter Joachim Dospil hinter verschlossenen Türen gesprochen.

Der Vorwurf lautete anfangs auf Mord und gefährliche Körperverletzung. Der Hauptangeklagte hat im März 2017 vor einer Shisha-Bar in Konstanz einen 19-Jährigen mit einem Messer niedergestochen, "allein aus Langeweile und zum Zwecke der Machtdemonstration", so der Tatvorwurf. Das Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Den beiden jungen Männer wurde ferner zur Last gelegt, einen Begleiter des Getöteten durch Schläge verletzt zu haben. Laut Ermittlungen war es vor den tödlichen Messerstichen zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Die nun Verurteilten sind nach der Attacke geflüchtet, wurden aber wenig später festgenommen.

Zum Ausschluss der Öffentlichkeit erklärte Richter Dospil zu Beginn des Prozesses: "Das Interesse der Erziehung des damals minderjährigen Angeklagten hat Vorrang vor dem Interesse der Öffentlichkeit." Zudem werteten die Richter die psychische Entwicklung des 18-Jährigen als verlangsamt. Das Gericht gab damit dem kurzfristig erfolgten Antrag des Verteidigers statt. Dieser hatte es zudem für möglich gehalten, dass im Laufe der Verhandlung persönliche Angaben zu seinem Mandanten gemacht werden könnten, die dessen Schutzbedürftigkeit als Jugendlicher angreifen könnten.