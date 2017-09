Kreis Konstanz Unterrichtsversorgung im Kreis bei 97 Prozent: Etliche Lehrer-Stellen bleiben offen

Dass die Versorgung der Schulen mit Lehrern bei 97 Prozent liege, bedeute keinesfalls, dass drei Prozent des Unterrichts ausfallen, sagt Karlheinz Deußen, Leiter des Staatlichen Schulamts Konstanz. Allerdings wurden punktuell an manchen Schulen Klassen zusammen gelegt. Viele AGs können nicht stattfinden.

Karlheinz Deußen hat seit geraumer Zeit seine liebe Not: Ständig klingelt das Telefon, ständig bitten Rektoren um mehr Lehrer. Doch Deußen, Leiter des Staatlichen Schulamts Konstanz, hat schlicht kein Personal mehr zu verteilen. Zuständig ist er für die Landkreise Konstanz und Tuttlingen, wo zu Schuljahresbeginn noch 55 Stellen unbesetzt waren; die meisten davon im Kreis Tuttlingen.

"Die Lehrerversorgung in meinem Bezirk liegt bei 97 Prozent", sagt Deußen auf SÜDKURIER-Nachfrage. Das bedeute aber nicht, dass nun drei Prozent des Pflichtunterrichts ausfallen müssten: "Die Schulleiter haben punktuell den Klassenteiler erhöht oder Klassen zusammengelegt", erläutert der Amtsleiter. Doch einige Stunden Grundschul-Englisch oder Sport könnten trotzdem nicht stattfinden. "Für Arbeitsgemeinschaften haben wir zudem keine Stunden, bei Krankheitsvertretungen keine Reserve." Betroffen sind vor allem Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ; ehemals Sonderschulen) sowie Grundschulen auf dem Land. Die Gymnasien sind laut Markus Adler, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg, gut ausgestattet. Dasselbe gelte für die Beruflichen Schulen. "Im Kreis Konstanz haben wir in dieser Sparte keine Probleme, auch wenn die Versorgung etwas weniger gut ausfällt als in den vergangenen Jahren. Wir mussten die Ressourcen eben gerecht verteilen", sagt Adler. Die subjektive Wahrnehmung sei wahrscheinlich eine andere. In der Tat: Schon vor den Sommerferien hatte es Kritik an der Lehrerausstattung an den hiesigen beruflichen Schulen gegeben. In der heutigen Kreistagssitzung stellt Martin Pohlmann-Strakhof deshalb als Geschäftsführender Schulleiter im Kreis die aktuelle Situation dar. Ob die Rektoren zufrieden sind oder nicht, will er nicht vor der Sitzung bekannt geben.

Die Behördenvertreter versichern, alles ihnen Mögliche getan zu haben, um weitere Lehrer anzulocken: Deputate wurden erhöht, Lehrer früher aus der Elternzeit zurückgeholt, Pensionäre sowie angehende Fachkräfte eingesetzt. Es gab zudem das Angebot an Gymnasialkräfte, nach einer Weiterbildung in den Grundschulbereich zu wechseln. All dies fruchtete nur begrenzt: "Wir haben einfach keine Leute mehr", seufzt Deußen. "Es hat ein Umdenken stattgefunden. Viele Lehrer arbeiten lieber gar nicht als zum Beispiel in Tuttlingen. Selbst unbefristete Beamtenverträge sind nicht mehr attraktiv genug." Bayern gehe drastischere Wege: Dort dürfen Lehrer nur noch in Teilzeit arbeiten, wenn sie kleine Kinder oder zu pflegende Angehörige haben. In Baden-Württemberg denke das Kultusministerium über die Vorgriffsstunde nach, bei der Lehrer über einen begrenzten Zeitraum mehr arbeiten und dies später wieder verrechnet wird. "Umgesetzt wird das aber aktuell nicht", so der Amtsleiter.

Mittel- bis langfristig sollen Haupt- und Werkrealschullehrer verstärkt an SBBZ eingesetzt werden, weil immer weniger Schüler die Werkrealschulen besuchen. Außerdem werden mehr Ausbildungsschulen im ländlichen Raum angesiedelt. Dadurch erhofft sich das Kultusministerium eine Bindung der jungen Menschen an abgelegene Regionen. Doch so sehr sich die Verantwortlichen auch anstrengen: Momentan wird nur der Mangel verwaltet. Karlheinz Deußen ist aber sicher: "In fünf Jahren dreht sich alles wieder um, dann haben wir zu viele Lehrer und müssen selbst die Besten in andere Bundesländer schicken."

