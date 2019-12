Die Wartezeit hält sich in Grenzen, es geht flott voran an diesem Tag bei der Poststelle in Petershausen am Zähringerplatz. Mitunter stehen vier oder fünf Postkunden in der Reihe. Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Niemand möchte viel Zeit mit Warten verbringen.

Zalando-Pakete, Amazon-Verpackungen, die Regale stehen voll mit Päckchen, die der Online-Versandhandel gepackt hat und die die Kunden bei ihrer Poststelle abholen. Kommt denn heute niemand mehr zur Post, um selbstgepackte Päckchen zu verschicken?

Tee und Söckchen für die Familie des Bruders

Clara Braxmaier, 22 Jahre, hat ein Päckchen dabei. Die Psychologiestudentin ist auf dem Weg an die Uni, vorher ist aber noch Zeit für einen Abstecher zur Post. Ihre Sendung geht an ihren Bruder, der mit seiner Familie in Hamburg lebt. „Ich habe Tee darin für meinen Bruder und seine Frau und Söckchen für meinen kleinen Neffen“, erklärt sie, „und ich hoffe, dass es noch rechtzeitig ankommt“. Die Geschwister werden sich an Weihnachten nicht sehen, Clara Braxmaier feiert bei ihren Eltern bei Offenburg, ihr Bruder bleibt mit der Familie in Hamburg.

Clara Braxmaier schickt ein Päckchen an ihren Bruder und seine Familie, am Schalter: Shervan Mohamed, Mitarbeiter der Poststelle. | Bild: Wagner, Claudia

Dass ein kleines Geschenk beim Bruder ankommen soll, ist der Studentin wichtig. „Ich freue mich ja selbst, wenn ich etwas außer Rechnungen im Briefkasten finde“. Auch der gute alte Brief ist ihr in einer Welt von Wischen, Tippen, Klicken nicht fremd. „Als Kind hatte ich eine Brieffreundin, ein Nachbarskind meiner Patentante“, sagt Clara Braxmaier. Und ist schon wieder unterwegs, sobald das Päckchen auf den Weg gebracht ist.

Das Päckchen an Clara Braxmaiers Bruder | Bild: Wagner, Claudia

Jelske Berning schickt ihre Sendung an eine Adressatin, die ihr sehr ans Herz gewachsen ist. „Das Paket geht an meine beste Freundin in Frankfurt„, sagt sie. Es enthalte selbst gemachte Bienenwachstücher, eine inzwischen gängige alternative Verpackung, um auf Plastik zu verzichten. Ihre Freundin hat die 26-Jährige ganz und gar digital kennen gelernt. „Ich habe ein Urlaubsbild auf Instagram gepostet und sie hat es kommentiert“, sagt sie, „daraus hat sich ein Dialog entwickelt“. Seither schreiben sich die Frauen täglich über Whatsapp, gelegentlich telefonieren sie. „Einmal haben wir es geschafft, uns auf halbem Weg zu treffen“, ergänzt Jelske Berning.

Jelske Berning mit ihrem Paket an ihre Instagram-Freundin | Bild: Wagner, Claudia

Was ist geblieben von einem Urlaubsfoto, auf das ein fremder Mensch spontan reagierte? Sehr viel, wie die 26-Jährige berichtet. Aus einem Kommentar wird eine Freundschaft, an der beide Frauen Freude haben. Auch über Weihnachten hat Jelske Berning viel nachgedacht. Die Vorweihnachtszeit genieße sie sehr, weil sich Freunde viel Zeit füreinander nähmen. Andererseits sieht sie die Schnellebigkeit und, dass jungen Menschen wenig Zeit bleibe, Dinge selbst zu gestalten. In dieser Hinsicht sei der Online-Handel ein Segen – zu groß wäre die Gefahr sonst, dass viele darauf verzichteten, anderen zu zeigen, dass sie an sie denken.

Weihnachtlicher Gruß an die Gastfamilie

Auch Oksana Melnyk hat eine Herzensangelegenheit auf die Post in Petershausen zu bringen. Ihr Päckchen geht an ihre erste Gastfamilie in Deutschland, bei der sie den August 2016 verbrachte. Die Wirtschaftspädagogin, die heute an der Uni Konstanz angestellt ist, stammt aus der Ukraine und kam damals nach Göttingen, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. „Die Familie, ein Ehepaar zwischen 60 und 70 Jahren, hat mir dabei sehr geholfen“, sagt Oksana Melnyk.

Ein kleiner Ersatz für das ukrainische Weihnachtsfest

Seit 2018 ist die Wissenschaftlerin dauerhaft in Deutschland. Mit dem Päckchen will sie ihren Deutsch-Ersthelfern einen kleinen Dank schicken. Sie selbst wird an Heiligabend mit Freunden feiern – ein kleiner Ersatz für das ukrainische Weihnachtsfest, das nach julianischem Kalender erst am 7. Januar gefeiert wird. Die junge Frau kann vergleichen: „Hier in Deutschland feiert man fröhlicher. In der Ukraine ist das Fest getragener und voller tiefer religiöser Bedeutung“, sagt sie und kann sich mit beiden Versionen gut anfreunden.

Lokman Shasho betreibt die Poststelle am Zähringerplatz. Er freut sich über den weihnachtlichen Kundenzustrom. „Ich war überrascht, dass so viele Menschen mit privaten Päckchen kommen“, sagt er. Trotz der Hektik der Zeit warteten sie ohne zu klagen. Mit der Geduld, die man aus analogen Zeitalter mitbringen musste, als Zalando die Wunschpakete noch nicht vor die Tür zauberte.