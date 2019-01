Wer an Fahrradkuriere denkt, denkt zumeist auch an Großstadt. Legendär sind die Bilder der Kuriere aus den 70er-Jahren in New York. Ihre halsbrecherischen Fahrten auf Ein-Gang-Fahrrädern ohne Bremsen zwischen gelben Taxis tauchen bei vielen vor dem geistigen Auge auf, sobald sie nur den Begriff Radkurier hören.

Obwohl sie ihrer Zeit keineswegs voraus waren, handelte es sich doch um Pioniere. Nach und nach etablierten sich die schnellen Flitzer auch in anderen Städten. Heutzutage ist ein Fahrradkurier in einer Großstadt eine Selbstverständlichkeit. Wie sonst sollen Dokumente zu ihren Empfängern in Windeseile gelangen?

Radkuriere gehören zum Stadtbild jeder Metropole genauso wie eine Skyline und verstopfte Straßen. Aber im beschaulichen Konstanz?

Wie oft wurde ich schon gefragt, ob bei uns dafür überhaupt Bedarf vorhanden sei. Braucht Konstanz denn wirklich einen Radkurier? Auf diese Frage gebe ich jeweils mehrere Antworten.

Erstens: Konstanz hat über 80.000 Einwohner. Im Vergleich zu Berlin etwa sind das zwar nicht viele, aber dennoch ist Konstanz längst kein Dorf. Entsprechend leidet die Stadt unter denselben Verkehrsproblemen, wie jede andere Stadt auch. Die besondere Lage an der Grenze und am See tut da ihr Übriges. Das Straßennetz ist teilweise ziemlich überlastet, da kann das Fahrrad, ob für Kurierdienste oder als Alltagsgefährt, seine Vorteile in puncto Schnelligkeit voll ausspielen.

Zweitens: Auch andere Städte von vergleichbarer Größe verfügen über Radkuriere. So gibt es sie zum Beispiel in Tübingen, Chur, Schaffhausen, St. Gallen oder Bregenz. Wenn sie sich dort etablieren konnten, weshalb dann nicht auch in Konstanz?

Drittens: Seit ich vor etwas über einem Jahr die Straßen in dieser Stadt mit dem Fahrrad fast täglich abfahre, werde ich laufend zu neuen Kunden gerufen. Immer wieder kommen neue Ecken, Anfahrten und Adressen dazu, die mir bis dato unbekannt waren.

Und viertens: Als Radkurier erlebe ich viele schöne Momente und glückliche Gesichter, die sich über meine Dienste freuen.

Statt eiliger Briefe transportiert der Radkurier heute vor allem sperrige Güter – mit dem Lastenrad

Aber der klassische Radkurier, so wie er in den Köpfen der Menschen herumgeistert? Nein, den braucht es tatsächlich kaum noch. Dokumentensendungen sind seit E-Mail und Cloud-Diensten im Internet rar geworden. Entsprechend selten bin ich auf dem gewöhnlichen Fahrrad unterwegs. Gefragt sind Ladekapazitäten für Pakete und sperrige Güter, weshalb die meisten Kilometer mit dem Lastenrad zurückgelegt werden.

Der moderne Radkurier sieht also ein wenig anders aus und prägt längst nicht mehr nur das Stadtbild großer Metropolen, sondern zunehmend auch das von Konstanz. Und das macht doch Konstanz auch zu einer Großstadt.