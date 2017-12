Was diese Woche wichtig war Uni-Neubau, Silvesterböller, Werner Husemann: Darüber spricht Konstanz diese Woche

Falls Sie etwas verpasst haben: Hier sind die fünf wichtigsten Themen, die Konstanz diese Woche bewegt hat.

Nachdem das Finanzministerium sein Okay gegeben hat, kann der Neubau an der Uni beginnen. Fertig sein soll er 2020.

Auf dem nördlichen Campus der Universität kann der Bau eines interdisziplinären Forschungszentrum der Bereiche Informatik und Biologie beginnen. Das Landesfinanzministerium hat die notwendige Baufreigabe erteilt. Die Fertigstellung ist für Herbst 2020 vorgesehen. Laut Ministerin Edith Sitzmann sollen auf sechs Geschossen und rund 3200 Quadratmetern Fläche Labors, Büros und Besprechungsräume der Fachbereiche Biologie und Informatik untergebracht werden. 50 Prozent der Gesamtkosten stammen aus Bundesmitteln, jeweils 25 Prozent bezahlen die Universität Konstanz und das Land.

Alle Hintergründe

Mehr als zwei Dutzend Feuerwehrleute verhindern einen größeren Schaden bei einem Brand im Paradies.

Bei einem Feuer in einer Wohnung im Paradies ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Die Feuerwehr Konstanz geht von einem kleinen Elektrogerät als Auslöser für den Brand im Schobuliweg aus, Nachbarn hatten einen Brand im zweiten Obergeschoss gemeldet. Insgesamt waren 27 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Das Wohngebäude, in dem überwiegend Senioren wohnen, musste komplett geräumt werden, eine Bewohnerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Alle Hintergründe

An Silvester darf nicht überall geböllert werden, wir zeigen Ihnen, wo.

Wer Silvesterböller oder -raketen gekauft hat, darf sie in weiten Teilen der Altstadt nicht zünden.

Die Polizei will das Verbot auch nachts kontrollieren. Theoretisch droht bei einem Verstoß ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Darüber hinaus dürfen Feuerwerkskörper auch nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen oder Fachwerkhäusern gezündet werden – das ist deutschlandweit gesetzlich geregelt. Die meisten Bewohner der Altstadt weichen zum Beispiel in den Stadtgarten aus. Dort gibt es kein Böllerverbot.

Alle Hintergründe

Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte: Über die Weihnachtsfeiertage hatte die Polizei einiges zu tun.

Über die Weihnachtstage hatte die Polizei Konstanz dreimal mit Fällen von Gewalt und aggressivem Verhalten zu tun. Ein 25-jähriger Mann soll einem 19-Jährigen in einer Diskothek einen Zahn ausgeschlagen haben. Ein 27-Jähriger wurde in Ausnüchterungshaft genommen, weil er "deutlich alkoholisiert" mehrfach wegen Ordnungsstörungen im Stadtgebiet aufgefallen war. Ein 39-Jähriger wurde mit Verdacht auf einen Nasen- und Jochbeinbruch ins Krankenhaus gebracht. Zuvor war er mit seiner Freundin in deren Wohnung in Streit geraten, worauf ein Mitbewohner der Frau zu Hilfe kam.

Alle Hintergründe

Der obdachlose Werner Husemann hat dank zahlreicher SÜDKURIER-Leser sein "schönstes Weihnachten seit langem" erlebt.

Eine Geschichte über Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit: Werner Husemann ist schon seit vielen Jahren zwischen Wallhausen und Litzelstetten mit seinen Taschen unterwegs. Danke eines Artikels im SÜDKURIER und auf SÜDKURIER Online wurden viele Bürger auf den aus München stammenden Husemann aufmerksam und brachten an Heiligabend Wanderschuhe, Jeans, Pullover, ein Hemd und jede Menge Plätzchen oder Schokolade vorbei. "Ich möchte mich bei allen bedanken", sagte er. "Vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut. Danke."

Alle Hintergründe