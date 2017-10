Shakespeare ist einer der größten wortgewaltigen Literaturhelden. Und was macht die Tanzgruppe der Universität unter Leitung von Christiana Rosenberg-Ahlhaus? Sie inszeniert sein Drama „Macbeth“ als Tanztheater, das fast ausnahmslos ohne das gesprochene Wort auskommt.

- Hinweis: Alle Videos haben Ton -

„Es ist spannend, aus einem Schauspiel ein Tanztheater zu machen“, schmunzelt Christiana Rosenberg-Ahlhaus. Die Frage, die sie sich stellte: Wie kann man ein Drama durch Tanz erzählen? Die Antwort liefert sie mit ihrer Eigenproduktion von Macbeth.

Geschätzt um das Jahr 1606 hat Shakespeare „Macbeth“ geschrieben. Noch immer ist das Thema aktuell. „Das Stück zeigt, wohin Machtgier führen kann. Leid und Trauer sind die Folgen. Und Diktatoren gibt es auch im 21. Jahrhundert“, so Rosenberg-Ahlhaus. Wie die Leiterin der Tanzgruppe die Geschichte zusammenfasst, können Sie in diesem kurzen Video sehen.

Die Interpretation und Schlussfolgerungen will sie mit ihrer Tanzgruppe jedoch den Zuschauern überlassen. Sie stellt mit ihrer Inszenierung – losgelöst vom Text – das Macht- und das Hexenmotiv in den Mittelpunkt. Mittels zeitgenössischem Tanz, wobei auch Tango- und Hip-Hop-Elemente eingewoben werden, interpretiert die leistungsstarke Tanzgruppe das spannungsgeladene Drama. In dieser kurzen Sequenz zeigen Lisa Geldreich und Michl Bluemm ihr Können.

Auch die Musik sorgt für Staunen, denn nicht etwa Sequenzen aus Verdis Oper „Macbeth“ sind zu hören, sondern unterschiedlichste Stücke von mittelalterlicher bis elektronischer Musik, von Tango bis Rap.

Monatelang hat sie ihre Truppe vorbereitet, vom 20. bis 22. Oktober jeweils um 20 Uhr wird das Stück bei freiem Eintritt in der Studiobühne (A 500) der Uni aufgeführt. Wie der letzte Feinschliff vor den großen Abenden lief, erzählt Ahlhaus in diesem Clip.

Text/Bild/Videos: Aurelia Scherrer