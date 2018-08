von SK

Wie die Feuerwehr in ihrer offiziellen Mitteilung schreibt, wollte der Jugendliche anscheinend auf Umwegen wieder zurück in die Disco in der Max-Stromeyer-Straße. Hierfür kletterte er auf einen etwa drei Meter hohen Zaun am Parkplatz des dortigen Baumarkts. Oben angekommen verfing sich allerdings sein Schuh mit der Oberseite an der Zaunspitze und er rutschte ab. Kopfüber blieb er am Zaun hängen. Aus dieser misslichen Lage konnte er sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Seine Hilferufe hörte ein junger Feuerwehrmann, der dort selbst mit einigen Freunden unterwegs war. Die Gruppe entdeckte den Unglücksraben kopfüber im drei Meter hohen Zaun hängend. Doch auch der Helfer und seine Freunde konnten ihn nicht aus seiner Notlage befreien, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Erst mithilfe einer Drehleiter und elf Einsatzkräften konnte der junge Mann schließlich wieder vom Zaun geholt werden. Als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte, wurde er direkt an den Rettungsdienst übergeben. Bei der anschließenden Untersuchung wurde festgestellt, dass sich der Mann nur leicht verletzt hat.

