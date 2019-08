von Jonas Schönfelder

Dieser Fund hat es in sich: SÜDKURIER-Leserin Marcela Strohmaier-Steiss hat einen 994 Gramm schweren Steinpilz gefunden. Das schrieb sie der Redaktion per E-Mail. Auf Rückfrage verrät Strohmaier-Steiss, dass sie den Pilz gemeinsam mit Familienangehörigen auf dem Bodanrück entdeckt hat – genauer möchte sie den Ort nicht angeben.

„Steinpilze geben ein tolles Aroma in einer Rahmsoße, kein Pilz schmeckt besser“, erklärt sie am Telefon. Einen Teil des Riesenfundes habe sie bereits mit der Familie verspeist: Ein Stück habe sie paniert und als Pilzschnitzel gegessen, ein anderes in Form der besagten Rahmsoße zubereitet. Damit die Familie auch noch im Herbst oder Winter etwas davon hat, habe sie einen dritten Teil getrocknet und in einem luftdichten Glas eingelagert.

Bild: privat

Marcela Strohmaier-Steiss, die beim Landratsamt Konstanz arbeitet, bezeichnet das Sammeln von Pilzen als ihr Hobby. „Im Moment gehe ich einmal pro Woche raus“, sagt sie. Ihre Lieblingsgebiete seien der Bodanrück und der Dettinger Wald, aber sie variiere auch immer etwas.

Die Bedingungen für das Pilzesammeln findet Strohmaier-Steiss in diesem und im vergangenen Jahr ideal. Die Abwechslung zwischen viel Sonnenschein und immer wieder starkem Regen lasse die Pilze gut wachsen. Vor ein paar Jahren habe sie Pech gehabt, weil es zu trocken gewesen sei.

Mann findet bei Überlingen besonders großen Riesenbovisten

Funde besonders großer Pilze werden immer wieder gemeldet. Erst vergangene Woche berichtete der SÜDKURIER von einem 3 Kilogramm schweren und fast 30 Zentimeter großen Riesenbovisten, den ein Mann aus Nussdorf bei Überlingen entdeckt hatte.

Steinpilze werden in Deutschland laut verschiedener Medienberichte auch immer wieder mit einem Gewicht von über einem Kilogramm gefunden. 2017 sorgte ein in den USA lebender ein Österreicher für Schlagzeilen: Der Bäcker hatte einen etwa 2,5 Kilogramm schweren Steinpilz gefunden.