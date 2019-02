von SK

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr auf der B 33 an der Abzweigung Reichenau-Waldsiedlung. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 25-jähriger Pkw-Lenker die B 33 aus Richtung Hegne kommend und beabsichtigte, nach rechts in Richtung Konstanz abzubiegen.

Auto rutscht Böschung hinab

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit steuerte der 25-Jährige seinen Pkw im Abbiegevorgang zunächst zu weit nach links in Richtung Verkehrsinsel, erschrak dann und lenkte ruckartig in die Gegenrichtung. Hierbei kam das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand auf eine beginnende Leitplanke, kippte darüber und rutschte jenseits der Schutzeinrichtung eine etwa vier Meter hohe Böschung hinab.

Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach zu liegen. Während sich der Fahrzeuglenker eher leichtere Verletzungen zuzog, wurde seine 24-jährige Mitfahrerin schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Rettung der Verletzten aus dem abschüssigen Gelände war die Freiwillige Feuerwehr Konstanz ebenfalls im Einsatz.

Über 20.000 Euro Schaden

Am Pkw sowie an der Leitplanke entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.800 Euro. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B 33 ab der Abzweigung Waldsiedlung in Richtung Konstanz bis etwa 16.15 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde geradeaus über Konstanz-Wollmatingen umgeleitet.