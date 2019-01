von sk

Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr hat sich an der Unterführung am Sternenplatz in Konstanz ein Unfall ereignet: Wie die Polizei auf SÜDKURIER-Anfrage berichtet, sind zwei Radfahrer auf dem Fahrradweg im Stadtteil-Petershausen auf rechtsrheinischer Seite an der Alten Rheinbrücke zusammengestoßen.

Eine aus der Innenstadt kommende 35-jährige Radfahrerin stieß laut Angaben der Polizei dabei mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Radfahrer zusammen. Beide Radler, die keine Helme trugen, stürzten auf die Fahrbahn. Die 35-Jährige verletzte sich an der Schulter und zog sich Prellungen zu, der 55-Jährige wiederum schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei habe er das Bewusstsein verloren und musste deswegen und wegen weiterer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei weiter.

Der motorisierte Verkehr sei durch den Unfall nicht eingeschränkt gewesen, da er sich auf dem Fahrradweg ereignet habe, so ein Sprecher der Polizei weiter. Um den Unfallhergang klären zu können, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon (077 33) 9960 0, in Verbindung zu setzen.