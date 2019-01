von sk

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich am Sternenplatz in Konstanz ein Unfall ereignet: Wie die Polizei auf SÜDKURIER-Anfrage berichtet, sind zwei Radfahrer auf dem Fahrradweg unter der alten Rheinbrücke zusammengestoßen.

Eine Person wurde bei dem Unfall auf der rechtsrheinischen Seite im Stadtteil Petershausen verletzt, der Rettungsdienst ist vor Ort. Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auf SÜDKURIER Online berichten wir weiter.