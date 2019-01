von sk

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich am Sternenplatz in Konstanz ein Unfall ereignet: Wie die Polizei auf SÜDKURIER-Anfrage berichtet, sind zwei Radfahrer auf dem Fahrradweg im Stadtteil-Petershausen auf rechtsrheinischer Seite an der Alten Rheinbrücke zusammengestoßen.

Dabei wurde laut dem ersten Sachstand mindestens eine Person schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst rückte entsprechend aus. Der motorisierte Verkehr sei durch den Unfall nicht eingeschränkt gewesen, da er sich auf dem Fahrradweg ereignet habe, so ein Sprecher der Polizei weiter. Nähere Angaben zum Unfallhergang sind laut der Dienststelle im Laufe des Donnerstagnachmittags zu erwarten.

