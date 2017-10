Konstanz Unerlaubte Graffiti: Fassade und Schulhof am Humboldt-Gymnasium besprüht

Mehrere unerlaubte Graffiti-Schmierereien hat die Polizei an der Fassade des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, mehreren Sitzbänken auf dem Pausenhof und der angrenzenden Kapelle festgestellt.

Laut der Mitteilung der Polizei hat ein zunächst unbekannter Täter dort mit unterschiedlichen Farben großflächig sogenannte Tags aufgesprüht. Passanten haben dies demnach am Sonntagmorgen bemerkt und die Polizei verständigt. Die Schadenshöhe war zunächst noch nicht bekannt.

Ob ein am Sonntagmittag in der Weiherhofstraße angetroffener Jugendlicher im Zusammenhang mit der Tat steht, konnte die Polizei ebenso noch nicht klären. Dieser Jugendliche war von Beamten festgehalten worden, nachdem er mit einer Spraydose Schriftzüge an verschiedene Gebäude gesprüht haben dürfte. Die benutzte Spraydose konnte sichergestellt werden, außerdem hatte der Jugendliche laut Polizei entsprechende Farbe an seinen Händen. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0, erbeten.