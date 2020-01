Manchmal geht es überraschend schnell – selbst der Amtsschimmel wiehert dann agil: Als der SÜDKURIER am Dienstag mit dem Landratsamt Konstanz Kontakt aufnahm und freundlich nachfragte, wann denn die vergessenen Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung an der Kreuzung am Ortsausgang Wollmatingen abgebaut würden, herrschte am anderen Ende der Leitung zunächst einmal dezente Stille.

Die frohe Botschaft

Die Pressestelle des Amtes machte sich alsdann stehenden Fußes kundig und konnte nach wenigen Stunden die frohe Botschaft verkünden: In den kommenden Tagen schon wäre es soweit und die bereits leicht angestaubten Schilder verschwänden. Ganz bestimmt.

Zahlreiche Autofahrer wunderten sich längst, warum nach wie vor die rot umrandete Aufforderung existierte, maximal 50 zu fahren, obwohl die defekte Ampelanlage längst repariert war.

Und schon waren die Schilder Vergangenheit

Und siehe da: Ein Tag, nachdem der Artikel in ihrer Tageszeitung und auf www.suedkurier.de erschien, waren die Schilder Vergangenheit. Rund ein halbes Jahr standen sie einsam und verlassen am Wegesrand – und waren doch eine ständige Warnung für Menschen, die sich nicht daran halten wollten.

Verpflichtend – doch kaum jemand hält sich dran

„Sie sind trotzdem verbindlich für alle Verkehrsteilnehmer“, verkündete Marlene Pellhammer von der Pressestelle. Bis zu den Auto- und Motorradfahrern schien sich das indes nicht herum gesprochen zu haben – 50 ist hier kaum jemand gefahren, wenn es der Verkehrsfluss zuließ.

„Geblitzt haben wir aber nicht und wir planen es auch nicht“, so das Amt. Bevor dies als unmissverständliche Einladung zur legalen, aber theoretisch dennoch strafbaren Geschwindigkeitsüberschreitung verstanden werden konnte, entschied sich das Landratsamt, die Teile zu entfernen.

Wehe, die Ampelanlage fällt wieder aus...

Jetzt stehen immerhin wieder ein paar Schilder zur Verfügung, die an anderen Einsatzorten postiert werden können. Bleibt zu hoffen, dass die Ampelanlage an der stark frequentierten Kreuzung so schnell nicht mehr ausfällt.