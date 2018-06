Auf wenig Platz viel möglich machen: Das gilt auf dem markanten Grundstück direkt beim großen Kreisverkehr in der Max-Stromeyer-Straße gleich in mehrfacher Hinsicht. Über 5000 Quadratmeter Lagerfläche im Gebäude der Spedition Holenstein, das hört sich zwar nach viel an. Wer aber mit Geschäftsführer Dietmar Odenwälder durch die Etagen geht, merkt schnell: Hier ist jeder Quadratmeter planvoll genutzt. Da stehen Möbel und warten auf den Versand an die Kunden, Paletten mit Kartons sind jederzeit abrufbereit.

Auch auf dem Hof wird jeder Quadratmeter genutzt

Vor dem Gebäude ein ähnliches Bild. Auf der großen Baustelle im Hof stehen Material und Geräte bereit, sie werden für den Erweiterungsbau der Logistikfirma benötigt – doch zugleich muss so viel Platz frei bleiben, dass auch große Sattelzüge sicher an die Laderampen rangieren können. Und am Ende wird das Grundstück mit einem mehrgeschossigen Bau genutzt, der für eine Spedition bestimmt nicht die kostengünstigste Lösung ist, aber die richtige Antwort auf die Knappheit an Gewerbe-Bauplätzen in Konstanz.

Standort Max-Stromeyer-Straße: Von hier aus starten Lastwagen von Holenstein und anderen Unternehmen. | Bild: Jörg-Peter Rau

Die Spezialisierung auf die Schweiz zahlt sich aus

Das sind die Rahmenbedingungen für eine Investition am und in den Wirtschaftsstandort Konstanz. Holenstein, die selbstständige deutsche Tochter eines Schweizer Unternehmens, kann sich über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Gerade die Spezialisierung auf den grenzüberschreitenden Verkehr ist ein Treiber des Wachstums. Im Jahr 2017, sagt Dietmar Odenwälder, betrug der Umsatz 8,7 Millionen Euro, im ersten Vierteljahr 2018 stieg er weiter an.

Trotz Digitalisierung: Beim Zoll läuft noch viel mit Papier-Originalen

Die Kunden schätzten das Expertenwissen rund um die Verzollung von Waren an der EU-Außengrenze ebenso wie Schweizer Qualität rund um den Transport, sagt der Geschäftsführer. Und genau deshalb bleibe Holenstein auch als eine der letzten Speditionen dem Standort Konstanz treu: "Wir müssen mehrfach täglich Originaldokumente zum Zoll bringen, da sind kurze Wege einfach wichtig", sagt Odenwälder. Und er korrigiert das Bild einer weitgehend digital organisierten Abfertigung: "Da muss die Unterschrift im Original vorliegen, und zwar in blauer und nicht in schwarzer Farbe."

Auch der Online-Handel treibt das Geschäft derzeit an

Gewachsen ist Holenstein aber auch mit seinen Kunden. Manche hatten vor ein paar Jahren noch zwei Pakete pro Woche, heute ist es eine Palette am Tag. "Wir begleiten junge Unternehmen gerne, denn so können wir vermitteln, dass auch ein Start-Up von Beginn an eine gute Logistik-Lösung braucht", sagt Odenwälder. Zugleich wächst auch bei Holenstein das Geschäft mit der Digitalisierung an – es wird immer mehr bestellt und geliefert.

Weil sie ungern ins Konstanzer Zentrum fahren: Auch andere Speditionen nutzen Holenstein

Zwar ist der Anteil der Lieferungen an Privatkunden gegenüber dem Firmengeschäft gering, aber er nimmt stetig zu. "Wenn ein Kühlschrank oder ein anderes sperriges Teil zum Kunden gebracht werden muss, ist das ein Fall für eine Spedition", so Odenwälder. Und noch ein Geschäft wächst: die City-Logistik. Weil Speditionen aus dem Bundesgebiet wissen, dass sie ab dem späten Vormittag kaum noch in die Konstanzer Innenstadt kommen, beauftragen sie Holenstein und andere mit dieser Dienstleistung.

Der Neubau entsteht vor dem erst 2012 errichteten Gebäude mit seiner markanten Fassade. Die grünen und orangefarbenen Elemente stehen für die Firmen-Farben und erinnern zugleich an einen maschinenlesbaren Barcode, wie er auf Sendungen so oft zu sehen ist. | Bild: Jörg-Peter Rau

Normalerweise wachsen Speditionen in die Fläche – Holenstein setzt auf Höhe

Und weil die Perspektiven gut sind, investiert Holenstein. Drei Millionen Euro soll der Anbau an der Max-Stromeyer-Straße kosten, für ein Unternehmen mit 67 Mitarbeitern eine stattliche Summe. Unten können die Lastwagen einfahren und an den großen Toren entladen werden, oben entstehen in zwei Geschossen 2500 Quadratmeter zusätzliche Lagerfläche. Vor dem Wintereinbruch soll der Rohbau fertig sein – in zwei Etappen, damit das Geschäft auf dem Hof weiterlaufen kann. Da kommt es dann nicht nur auf eine gute Raumausnutzung, sondern auch auf einen minutiösen Zeitplan an. Für beides, sagt Dietmar Odenwälder, "sind wir Experten, sonst wären wir ja auch schlechte Logistiker".

Ein besonderes Geschäft Spedition und Logistik sind aus mehreren Gründe eine ungewöhnliche Branche. Einer ist der hohe Flächenbedarf, ein anderer die Abhängigkeit von guten Verkehrsverbindungen. Zuletzt hat unter anderem aus diesen Gründen die Spedition Transco Konstanz verlassen und ist nach Singen gezogen. Holenstein will dagegen in Konstanz wachsen. Der deutsche Zweig der 1898 in der Ostschweiz gegründeten Firma startete mit einem Zollbüro in Konstanz 1990. 2012 ging der Neubau an der Max-Stromeyer-Straße auf dem früheren Grundstück der Firma Seegmüller, Senger und Butz in Betrieb.

