von SK

In der Nacht zum Mittwoch ist offenbar ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Petershausen eingedrungen, hat den Wasserhahn aufgedreht, den Ablauf verstopft – und so mindestens 50.000 Euro Schaden verursacht. Der Altbau steht momentan größtenteils leer, da er saniert wird. Laut Polizei konnte der Täter „ohne größere Schwierigkeiten in das Gebäude gelangen, da es sich um eine Baustelle handelt.“ So sah die Eingangstür heute um 17.30 Uhr aus:

Bild: Eva Marie Stegmann

Laut Polizei flossen mehrere Kubikmeter Wasser über den Fußboden im ersten Stockwerk. Auch das Erd- und das Kellergeschoss bekamen Wasser ab. Im Erdgeschoss befindet sich ein Matratzengeschäft. Laut Mitarbeitern ist Ware beschädigt worden und der Hauptverkaufsraum nicht nutzbar. Sie zogen am Abend in ihr Lager auf der anderen Seite des Gebäudes um.