Konstanz Unbekannter belästigt in Konstanz nachts eine junge Frau

18-Jährige kann gerade noch entkommen. Eine vorbeifahrende Van-Fahrerin nimmt die junge Frau mit und verhindert womöglich schlimmeres.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zu Samstag, gegen 0.35 Uhr, in der Riedstraße abspielte. Ein Mann hatte eine Fußgängerin, die in Richtung Breslauer Straße ging, auf dem Gehweg überholt und leicht gestreift. Er fragte laut einer Pressemeldung die junge Frau, wo sie herkomme. Anschließend fuhr er bis zum nächsten Fußweg und wartete. Während er an seinem Fahrrad hantierte, stand der Mann plötzlich neben ihr und packte sie am Handgelenk. Die Frau konnte sich losreißen und in einen Pkw einsteigen, dessen Fahrerin auf ihrer Höhe angehalten hatte und sie nach Hause brachte. Die Autofahrerin hatte die 18-Jährige bereits am Bahnhof angeboten, sie nach Hause zu fahren. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier zu melden: 07531-995-0. Der Unbekannte soll etwa 35 Jahre alt sein, schwarze, bis über die Ohren reichende Haare, vernarbte Haut im Gesicht, südländisches Aussehen, er trug eine schwarze Wollmütze, schwarze Lederjacke, graue Hose und sprach gebrochen deutsch.