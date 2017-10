Konstanz Unbekannte treten Mann vom Fahrrad

Schon wieder ein brutaler Übergriff in Konstanz: Im Industriegebiet haben Unbekannte einen 27-Jährigen attackiert. Sie sollen grundlos auf ihn losgegangen und ihn vom Rad geholt haben, so das Opfer.

Der 27-Jährige war laut einer Pressemitteilung der Polizei am Dienstag gegen 5 Uhr morgens von der Elberfeldbrücke kommend auf der Oberlohnstraße unterwegs. Dabei wurde er den Angaben zufolge von einer aus sechs bis sieben Personen bestehenden Gruppe unvermittelt angegriffen. Unter Berufung auf Angaben des Geschädigten teilt die Polizei weiter mit, er sei vom Fahrrad getreten und anschließend auf dem Boden liegend mit Schlägen und Tritten traktiert worden. Nachdem Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchteten die Unbekannten in Richtung Cherisy-Areal. Die als "südländisch aussehend" beschriebenen Täter konnten bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der 27-Jährige musste mit Verletzungen im Gesicht und am Ohr in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Konstanz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 75 31) 995-0, zu melden.