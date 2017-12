Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude im Industriegebiet haben unbekannte Täter Stromkabel im Wert von rund 10.000 Euro mitgehen lassen – und dürften dabei ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nicht ganz unauffällig muss sich dieser Diebstahl abgespielt haben: Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in das Firmengebäude eines Elektrobetriebs in der Byk-Gulden-Straße, Höhe Claude-Dornier-Straße, eingebrochen und haben eine beachtliche Menge Kupferkabel entwendet: Die auf Rollen befindlichen Kabel haben ein Gewicht von mindestens einer Tonne und müssen mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein, so die Polizei Konstanz in ihrem Pressbericht. Im Gebäude hebelten die Einbrecher außerdem mehrere Bürotüren auf, dürften aus den Räumen jedoch keine weiteren Gegenstände entwendet haben. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zum Verbleib der Kabel geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz unter Telefon (07531) 995-0 zu melden.