"Wir reformieren das Staader Hafenfest ein bisschen und probieren, weg vom Plastik zu kommen", sagt Heinz-Josef Diestel vom Staader Fährhaus, der gemeinsam mit Quaker-Wirt Rainer Schmiederer das Hafenfest auf dem William-Graf-Platz neben dem Fährehafen veranstaltet. Von Anfang an setzten sie bereits auf Regionalität und das Prinzip der kurzen Wege. Die Produkte stammen vorwiegend vom Verein Gutes vom See.

Jetzt wollen sie noch einen Schritt weitergehen. Aber ganz so einfach, wie sie dachten, ist es doch nicht. "Mein Gedanke war, ein Fest mit ausschließlich kompostierbarem Material zu machen", erzählt Heinz-Josef Diestel. Die Essensausgabe hatte er dabei im Blick, denn die Getränke werden vorwiegend in Gläsern ausgeschenkt. Er dachte an Schalen und Besteck aus Bio-Material.

Umweltschutz kostet

Das Problem: "Das kostet dreimal so viel wie Plastikteller und -besteck." Was ihn allerdings irritiert sind die Kosten für die Entsorgung. "Bio- und Restmüll sind fast gleich teuer. Da muss die Politik mal etwas ändern, denn auch wir müssen rechnen", findet Heinz-Josef Diestel. Wer umweltschonender agieren möchte, werde so mehr zur Kasse gebeten, als jene, die sich um Umweltschutz keine Gedanken machten.

Trotzdem: "Wir fangen jetzt einfach mal an, in kleinen Schritten", stellt Diestel fest. Holzgabel, Holzmesser und Papierstrohhalme sind bereits gesetzt. Damit wäre zumindest ein Anfang gemacht. "Müll ist ein Riesenthema. Ich denke, die Leute fangen an, sensibler zu werden." Rainer Schmiederer ist ohnehin froh, dass er noch Bier im Glas ausschenken darf, und zwar nicht nur wegen des Umweltschutzgedankens. "Aus Pappbechern schmeckt es einfach nicht", findet er.

Das Hafenfest soll bleiben, wie es ist

Großartige Veränderungen werde es beim diesjährigen Hafenfest ansonsten nicht geben. Das Fest sei klein und viele Veränderungsmöglichkeiten gebe es nicht, sind sich die beiden Veranstalter einig.

Zumal sie gemeinsam mit dem Musikverein Allmannsdorf und den beteiligten Gastronomen eigentlich nur ein Ziel haben: "Ein kleines, gemütliches Fest, wo sich vor allem die Einheimischen wohlfühlen", sagt Rainer Schmiederer. Das Angebot an Speisen werde in diesem Jahr durch etwas ausgefallenere Dünnele-Variationen erweitert, beispielsweise mit Feigen und Ziegenkäse oder mit jeder Menge frischen Kräutern.

Ob Sonne oder Regen: Die Veranstalter haben für beide Witterungsbedingungen vorgesorgt. "Etwa 70 Prozent des William-Graf-Platzes sind überdacht", berichtet Rainer Schmiederer. Neben den kleinen Pavillons und Sonnenschirmen gebe es auch in diesem Jahr wieder eine großflächige Überdachung direkt vor der Bühne, wo mit Klanghaus, Roosters, Jürgen Waidele jeden Abend eine andere Band auftritt. Und das Frühschoppenkonzert des Musikvereins Allmannsdorf am Sonntagvormittag ist Tradition.

Das Programm Das 9. Staader Hafenfest findet von Donnerstag, 16. August, bis einschließlich Sonntag, 19. August, auf dem William-Graf-Platz in Konstanz-Staad statt. Donnerstag, 16. August: 17 Uhr Festbeginn, ab 18 Uhr Band Klanghaus

Freitag, 17. August: 17 Uhr Festbeginn, ab 18 Uhr Jürgen Waidele & Friends

Samstag, 18. August: 17 Uhr Festbeginn, ab 18 Uhr Tanzband "Roosters"

Sonntag, 19. August: 10.30 Uhr Festbeginn, ab 11.30 Uhr Musikverein Allmannsdorf, 15 Uhr Festende. Nähere Informationen unter www.staaderhafenfest.de.

