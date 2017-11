Konstanz Umstrukturierung, Sanierung und Modernisierung der Konstanzer Schulen stehen auf der Agenda

Die Weiterentwicklung der Konstanzer Schullandschaft scheint bald beschlossene Sache zu sein. Alexandra Bek, Gesamtelternbeirats-Vorsitzende, zieht eine erste, hoffnungsvolle Bilanz der Entwicklungen.

Weil die Stadt Konstanz wächst, muss sich auch die Schullandschaft vergrößern. Aus diesem Grund wurden am Mittwoch zukunftsweisende Schritte im Konstanzer Ausschuss für Schulen, Bildung, Wissenschaft und Sport eingeleitet. Ein von der Stadt Konstanz in Auftrag gegebenes Gutachten zur Schulentwicklung hatte aufgezeigt, dass dringender Handlungsbedarf besteht, da die Schülerzahlen steigen und die Gymnasien sowie die Gemeinschaftsschule immer beliebter werden. Die ersten Weichen wurden im Ausschuss durch die Empfehlung der Sanierung und Neuausrichtung der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) gestellt. Diese Ergebnisse müssen nun noch vom Gemeinderat bestätigt werden.

Alexandra Bek, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats (GEB), begrüßt die Pläne, die im Schulausschuss diskutiert wurden. Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärt sie: „Ich stehe dahinter, dass man nun einen Schritt nach dem anderen macht und die ersten, wichtigen Schritte sind eingeleitet.“ Im Hinblick auf den neuen Stadtteil, der nördlich von Konstanz-Wollmatingen entsteht, meint Bek: „Die GSS wird die Schule des Hafners werden.“

Allerdings empfiehlt das Gutachten auch, dass die Schülerlenkung intensiviert wird – die Stadt als Schulträger muss also Kinder einer Schule zuweisen, die nicht deren erste Wahl ist. Da kann für einige eine Welt zusammenbrechen, wenn sie von ihren engsten Freunden getrennt werden. Schlussendlich sind es dann die Konstanzer Schulleiter, die diese Situation auffangen müssen. Für dieses Engagement fand die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats lobende Worte: „Für Viertklässler und deren Eltern gibt es zahlreiche Infoveranstaltungen. Dabei klären die Schulleiter auch über die mögliche Abweisung an der Wunsch-Schule auf. In solchen Fällen werden viele Gespräche geführt.“

