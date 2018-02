Konstanz Um das Verkehrsproblem zu lösen, will die Stadt Konstanz eine zweite Zoll-Spur an der Grenze zu Kreuzlingen. Und die Schweizer sagen: "Das gaht nüt"

Um das Verkehrsproblem zu lösen, will die Stadt Konstanz eine zweite Zoll-Spur an der Grenze zu Kreuzlingen. Und die Schweizer sagen: "Das gaht nüt"

Frustrierte Bürger, Rettungsdienste und Zöllner: Das Stauproblem an der Grenze wird nicht besser, trotz vieler Ideen. Nun appeliert die Stadt an die Schweizer, das Nadelöhr Zollanlage zu vergrößern. Die lehnen ab - Deutschland solle stattdessen endlich eine Bagatellgrenze einführen.

Bis zu 21.700. So viele Fahrzeuge überqueren an einem Samstag oder Brückentag die Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz. Das Bild ist seit Jahren dasselbe: Stau an der Grenzbach- und Europastraße, genervte Anwohner, volle Einkaufstüten, volle Straßen. Und das Konstanzer Verkehrschaos behindert zunehmend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf dem Weg zu lebensrettenden Einsätzen. Die Stadt Konstanz steht unter Druck, etwas zu unternehmen. Nur geht seit Jahren nicht nur auf den Straßen, sondern auch politisch nichts voran.

Wie verzwickt die Situation ist, zeigt ein Briefwechsel zwischen der Stadt Konstanz und Schweizer Behörden. Mehrere Monate hat die Stadt Daten erhoben und Autos gezählt, mit dem Ergebnis: Die Grundursache für den Stau liegt am Nadelöhr Zoll. Die zwei Spuren der Rheinbrücke plus die der Grenzbachstraße verengen sich dort auf eine, am Abend geht es dann oft nur sehr zäh voran, in die Stadt staut es sich zurück.

Am Schänzle-Nord stempeln, dann weiter über die Grenze

Ein Lösungsansatz aus Konstanzer Sicht: Das Nadelöhr muss größer werden. „Die Zollanlage wurde als Provisorium gebaut und kann mit wenig Aufwand zweispurig nachgerüstet werden", erklärt Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn auf Anfrage. Diese Spur könnten dann die nutzen, die nur über die Grenze wollen oder schon gestempelte Einkaufsbelege haben. Seit Januar gibt es einen Außenposten des Zolls am Parkplatz Bodenseeforum. Dort können Kunden Ausfuhrscheine bis maximal 275 Euro Einkaufswert pro Person und Tag abstempeln lassen.

Die zusätzliche Abfertigungsstelle wird nach Angaben der Stadt gut angenommen, "und wir gehen davon aus, dass sie sich die nächsten Jahre etabliert und zur Entlastung beiträgt", so Langensteiner-Schönborn. Andreas Gallus, Verdi-Sprecher des Hauptzollamts Singen, hat Zahlen, die für sich sprechen: Rund 200 Ausfuhrscheine würden pro Tag an der Außenstelle abgestempelt. Zum Vergleich: An einem Samstag stempelten die Konstanzer Zöllner rund 22.000 grüne Zettel.

Fest steht: Soll die Außenstelle etwas bringen, muss es am Grenzübergang eine zweite Spur geben. Die Eidgenössische Zollverwaltung erteilte der Idee aber bereits eine Absage. Das Argument: Bei einer zweiten Fahrspur wäre die Sicherheit von Reisenden und Personal nicht gegeben. "Die Grenzwacht sieht technisch nicht das Problem, sondern in Bezug auf die erforderliche Personalausstattung. Das sollte machbar sein“, so Langensteiner-Schönborn.

Viel Begeisterung für die Konstanzer Idee ist aus der Antwort von Thomas Zender vom Schweizer Grenzwachtkorps in seinem Schreiben an die Stadt Konstanz allerdings nicht herauszulesen. Vielmehr wirft er den Ball zurück. Konstanz lasse außer Acht, "dass auch in Kreuzlingen eine Staubildung bei der Ausreise nach Deutschland bis nach Bottighofen erfolgt". Und weiter: "Es müsste somit ebenfalls betrachtet werden, wie die Stadt Konstanz den Verkehr aus der Schweiz schneller abzunehmen vermag."

So unverblümt wie noch nie fordert die Schweizer Grenzwacht eine Bagatellgrenze

Im Gegensatz zur deutschen Praxis, werden verdächtige Autofahrer von den Schweizer Zöllnern tatsächlich auf einem seperaten Kontrollplatz befragt – nicht direkt auf der Fahrspur. Die Abfuhr des Schweizer Grenzwachtkorps mündet in einer deutlichen Ansage: "Der Stau bildet sich ausschließlich durch den Abstempelungsvorgang der Ausfuhrkassenzettel beim deutschen Zoll", so Zehnder.

"In Anbetracht, dass Deutschland das einzige Nachbarland der Schweiz ist, welches keinen Mindestbetrag für die Rückforderung der Merhwertsteuer hat, wäre schon zu überlegen, ob der Verkehrsstau an der Grenze nicht viel einfacher durch die Einführung einer solchen Mindestgrenze zu bewältigen wäre. Dies allerdings liegt nicht in der Hand des Schweizer Grenzwachtkorps."

In Konstanzer Hand liegt das allerdings auch nicht, und das Berliner Finanzministerium lehnte eine Bagatellgrenze bislang immer ab – trotz mehrfacher Appelle auch von Schweizer Seite. Selbst OB Burchardts Amtskollege in Kreuzlingen, der neue Stadtpräsident Thomas Niederberger, würde eine Bagatellgrenze unterstützen: "Ob es jetzt 100 Euro sein müssen, sei dahingestellt. Aber ob sie bei Kleinbeiträgen ausgestellt werden sollten, halte ich wirklich für fragwürdig. Es ist ja auch ein enormer administrativer Aufwand für ein paar wenige Cent", so Niederberger auf Anfrage.

OB Uli Burchardt sieht keinen großem Nutzen in einer Bagatellgrenze

Der Konstanzer OB sieht eine Bagatellgrenze kritisch: „Ich kann nicht erkennen, dass das für unseren Verkehrsfluss einen großen Nutzen bringen würde. Wir brauchen einen leistungsfähigen Grenzübergang im Tägermoos, der den Bedürfnissen der Gegenwart gerecht wird. Ich erwarte von der Schweiz, dass wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten", erklärt Uli Burchardt.

Interview mit dem Gewerkschaftssekretär Andreas Gallus, Verdi-Sprecher des Hauptzollamts Singen: "Die Frustration wird größer, und das ist gefährlich."



Herr Gallus, die Stadt Konstanz sieht einen Lösungsansatz im Ausbau der Zollanlage, das Schweizer Grenzwachtkorps erteilte schon eine Absage. Überrascht sie das?

Nein. Die Schweizer haben nicht unbedingt ein Interesse daran, den Durchfluss so zu erleichtern, dass der eigene Einzelhandel an der Grenze noch mehr kaputt geht. Den Schweizern selbst wird seit Jahren nicht entgegengekommen, warum sollten sie es jetzt tun? Gleichzeitig kann ich es aus Konstanzer Sicht nachvollziehen, dass etwas passieren muss.

Der Oberbürgermeister steht zunehmend unter dem Druck der Blaulichtorganisationen und der eigenen Bevölkerung, die ihre Stadt nicht mehr als die ihre ansieht. Die Frustration wird größer, und das ist gefährlich. Die Wut darf allerdings nicht gegen die Schweizer gehen. Die Deutschen haben es jahrelang nicht anders gemacht und würden genauso in der Schweiz einkaufen, wenn es sich lohnt.

Und die Einführung einer Bagatellgrenze würde das Problem lösen?

Eine Bagatellgrenze ist sicherlich nicht die einzige Lösung. Aber die Situation würde sich merklich entspannen. Unser Vorschlag ist, eine Bagatellgrenze probeweise einzuführen. Dazu genügt ein Erlass des Bundesfinanzministeriums. Wenn dann ein Geschäft in Konstanz schließen muss, wie es die IHK behauptet, müssen wir noch mal neu denken. Ich bezweifle aber ganz stark, dass das passiert. Der Preisunterschied zwischen Deutschland und der Schweiz würde nach wie vor die Menschen herlocken.

Nur überlegen sie sich vielleicht, nicht mehr drei Mal in der Woche nach Konstanz zu fahren. Sondern nur noch einmal im Monat mit einem Großeinkauf. 30 Prozent der Ausfuhrscheine haben einen Warenwert von unter 50 Euro. Es gibt Kunden, die lassen sich nach dem Kauf eines Hefewürfels den grünen Zettel stempeln. Allein in Konstanz gibt es 30 gut ausgebildete Zöllner, die jeden Tag nichts anderes machen, als zu stempeln. Es gibt bei mir und meinen Kollegen immer weniger Verständnis, dass politisch nichts vorwärts geht.

Aber der Ausfuhrschein soll elektronisch werden.

Das ist doch eine riesige Luftnummer. Seit 2014 tagen dazu irgendwelche Arbeitsgruppen. 2018 hätte ein Probelauf starten sollen. Davon sehe ich noch nichts. Allein der Arbeitsprozess kostet enorm viel Zeit und Millionen Steuergelder. Für mich ist es offensichtlich, dass eine automatisierte Lösung nicht vor dem Jahr 2022 kommen wird.

Hinzukommt: Die Leute müssen dann trotzdem an der Grenze halten und eine Karte oder sonst etwas hinhalten. Das würde die Zöllner entlasten, aber noch immer gehen Deutschland nach unserer Schätzung 100 Millionen Euro im Jahr an Steuergeldern verloren, von denen man in Konstanz in den öffentlichen Nahverkehr investieren könnte.

So unverblümt wie noch nie fordert nun auch der Schweizer Grenzwachtkorps eine Bagatellgrenze. Hilft das, damit Ihre Forderung in Berlin Gehör findet?

Die Vergangenheit sagt: nein. Es gab immer wieder Bestrebungen Schweizer Politiker, zuletzt des Staatssekretärs, eine Bagatellgrenze einzuführen. Selbst Wolfgang Schäuble sagte einmal in einem Zeitungsinterview, dass das eine Option sei. Bis die Lobbyisten kamen. Es gab bisher leider eine riesige Opposition aus Teilen der Politik und der Industrie- und Handelsverbände.

Bald wird die Stelle im Finanzministerium neu besetzt.

Darin liegt auch meine Hoffnung.

Fragen: Sandra Pfanner