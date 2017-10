Konstanz US-Bestsellerautor T.C. Boyle liest in Konstanz  wir verlosen Karten

Der US-amerikanische Autor T.C. Boyle kommt für eine Lesung ins Konstanzer Konzil. Bekannt ist er durch Romane wie "Wassermusik". Wir verlosen 5x2 Karten für die Lesung im November.

"Ich möchte dem Publikum eine wirklich gute Show abliefern", sagte T.C. Boyle einmal über seine öffentlichen Lesungen. Am 21. November, 20 Uhr, liest der US-amerikanische Bestsellerautor aus seinem neuesten Buch "Terranauten" im großen Saal des Konzils. Veranstaltet wird die Lesung von der Osianderschen Buchhandlung.

In "Terranauten", dem 16. Roman von Boyle, unternehmen Wissenschaftler in einem geschlossenen Ökosystem während der 90er-Jahre in den USA den Versuch, das Leben nachzubilden. Zwei Jahre lang darf keiner der acht Bewohner die Glaskuppel von "Ecosphere 2" verlassen. Touristen drängen sich um das Megaterrarium, Fernsehteams filmen. Durch Eitelkeit, Missgunst und Rivalität bleibt der Mensch schließlich doch, was er ist. Verknüpft wird das ganze mit einer Liebesgeschichte und der Frage, was in der künstlichen Welt erlaubt ist und was nicht. Das Thema hat Boyle laut eigener Aussage an eine wahre Geschichte angelehnt: Anfang der 90er-Jahre gab es im Bundesstaat Arizona (USA) tatsächlich ein solches Projekt, das von einem Milliardär finanziert und von der Raumfahrtbehörde Nasa beobachtet wurde. Das Experiment sollte zeigen, dass ein von der Außenwelt autarkes Leben in einem geschlossenen ökologischen System langfristig möglich ist. Es gilt nach zwei erfolglosen Versuchen als gescheitert.

Tom Coraghessan Boyle wurde 1948 in Peekskill im US-Bundesstaat New York geboren und lebt in Kalifornien. Er kommuniziert vor allem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter viel mit seinen Fans, beantwortet Fragen oder kommentiert deren Beiträge. Die Lesung und das Gespräch im Konzil finden auf deutsch und englisch statt, moderiert wird der Abend von Margarete von Schwarzkopf.

Wir verlosen 5x2 Karten für die Lesung. Bis einschließlich Freitag, 3. November, können Sie unter der Nummer (0 13 79) 37 05 00 20 mit dem Stichwort "Boyle" an der Verlosung teilnehmen. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend.