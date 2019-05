Konstanz vor 1 Stunde

Überfall und Geiselnahme in Konstanz-Staad: Jetzt spricht das Opfer Roger Simon

In der Nacht auf Samstag wurde Bordellbesitzer Roger Simon in seinem Haus in Staad zusammengeschlagen, ausgeraubt und drei Stunden festgehalten. Die Täter flüchteten. Zwei wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft, einer ist nach wie vor auf der Flucht.