Nach meinem Umzug an den Bodensee vor eineinhalb Jahren, als ich die Telefonrechnung in meinen Händen halte, wird mir das erste Mal richtig bewusst: Das Grenzgebiet ist nun mein Zuhause. Ohne Vorwarnung hatte sich mein Mobiltelefon in das Schweizer Netz gewählt – und die Kosten so in die Höhe getrieben.

„Nicht das einzige Ärgernis mit der Schweiz, das wirst du schnell merken“, scherzt mein neuer Mitbewohner, ein Ur-Konstanzer, an diesem Abend.

Schlagbäume verschwinden, Grenzen in den Köpfen bleiben

Eine in diesem Moment spaßig gemeinte Aussage, die mir jedoch das erste Mal vor Augen führte: Schlagbäume sind hier, wo Deutschland und die Schweiz, Konstanz und Kreuzlingen aufeinander treffen, schon lange verschwunden, doch in den Köpfen vieler Menschen sind sie geblieben. Das ist gefährlich. Denn ausgerechnet eine Region, die kulturell und finanziell zu den reichsten des Landes, wenn nicht gar Europas zählt, birgt dadurch ein großes Konfliktpotenzial in sich. Nicht im politischen Sinne, sondern vielmehr im gesellschaftlichen.

Lange Schlangen an der Supermarktkasse, verstopfte Straßen in der Innenstadt, rücksichtslose Raser auf den Autobahnen – wenn es im Gespräch mit den Konstanzer Bürgern um die Nachbarschaft mit der Schweiz geht, wird darüber häufig am lautesten gesprochen. Das ist traurig und passt doch irgendwie in eine Zeit, in der Vorurteile gegenüber Anderen wieder Alltag und damit Normalität werden.

Vorurteile setzen sich lange fest, das Beispiel Ost-West zeigt das

Ich komme aus einer kleinen Stadt in Oberfranken. Die Schweiz ist weit entfernt, an Eidgenossen stört sich hier beim Einkauf niemand. Doch 50 Kilometer nördlich liegt die einstmals grüne innerdeutsche Grenze, die vor 1990 zumindest auf der Landkarte verschwand. Und mit ihr das Dorf Mödlareuth. Dieser Ort war Jahrzehnte lang durch eine Mauer getrennt. Zur einen Hälfte lag er damals in der Bundesrepublik, zur anderen in der DDR.

Selbst hier, in einem Grenzgebiet, das eigentlich keines mehr ist, sind Vorurteile noch immer präsent; wird an den Stammtischen noch immer die Geschichte von „denen da drüben“, dem Ossi oder dem Wessi erzählt; ist die Grenze in den Köpfen nie ganz verschwunden. Eine Erfahrung, die ich in meiner Heimat immer wieder mache.

Grenzen sind nicht gut oder schlecht

Warum also existieren diese Grenzen? Die Sichtbaren, die Staaten voneinander trennen, und die Unsichtbaren, die uns Menschen entzweien?

Fakt ist: Grenzen sind nicht grundsätzlich gut oder schlecht. Sie regulieren unser gesellschaftliches Zusammenleben. Sie stecken den Hoheitsbereich eines Staates ab und legen so den Geltungsbereich seiner politischen und sozialen Ordnung fest. Sie definieren Gemeinschaften – und der Mensch hat von Natur aus den Drang, sich einer Gemeinschaft zuzuordnen und anzuschließen. Möglich wird das aber erst durch Abgrenzung, durch andere Wertvorstellungen, eine andere Sprache oder eine andere Kultur.

Im besten Falle also sind Grenzen sinnvoll und notwendig, weil sie für Ordnung sorgen; im schlechtesten entstehen dort, wo zwei Gemeinschaften aufeinander treffen, politische oder gesellschaftliche Verwerfungen. Dabei sind Grenzen nicht immer sichtbar, wie das Beispiel meiner Heimat zeigt.

Beide Seiten profitieren von der Nachbarschaft

An der deutsch-schweizerischen Grenze ist sie es an den zahlreichen Zollämtern noch. Und auch hier treffen zwei Gemeinschaften aufeinander. Doch die Spannungen sind weniger auf gravierende Unterschiede zurückzuführen. Zu ähnlich sind sich Schweizer und Deutschen in vielerlei Hinsicht, auch wenn beide Seiten das nicht wahrhaben wollen – das zumindest war mein Ersteindruck als Zugereister.

Bild: Reinhardt, Lukas

Trotzdem hat sich hier in der Vergangenheit eine beinahe irrationale Grundhysterie eingeschlichen, angetrieben von gegenseitiger Ablehnung. Dabei sind beide Seiten Profiteure dieser besonderen Nachbarschaft. Sie müssen es sich nur häufiger vor Augen führen, auch wenn das mitunter schwerfällt.

In meiner Heimat verhält es sich mit unserem Nachbarn ähnlich. Hier sind die Gärten durch einen Zaun voneinander getrennt. Auf unserer Seite steht ein hochgewachsener Mirabellenbaum. Auf der Seite meines Nachbarn ragt ein Apfelbaum in den Himmel. In beiden Fällen hängen Äste auf das Grundstück des jeweils anderen.

Im Spätsommer, wenn beide Bäume üppig Früchte tragen, ist diese Nachbarschaft ein Segen – bis im Herbst schließlich das Laub fällt. Doch über dieses Laub redet mittlerweile niemand mehr. Zu gut schmecken Äpfel und Mirabellen.

Schweizer bringen finanziellen und kulturellen Austausch

Viele Konstanzer haben vergessen, welch Bereicherung die Nachbarschaft zur Schweiz und damit das Leben an der Grenze ist: Sie ermöglicht den Austausch von Waren und Ideen, bietet finanziellen und dadurch kulturellen Mehrwert. Denn eben jene, die in den Augen zahlreicher Konstanzer die Stadt zerstören, sorgen erst dafür, dass sie heute so schön ist, wie sie ist, und es auch morgen sein wird.

Doch für die Kritiker sind die unmittelbar spürbaren Auswirkungen der offenen Grenze scheinbar wichtiger: der Stau, der an Brücken- oder Feiertagen die Innenstadt lahmlegt, oder der Einkaufstourismus, der sich an Samstagen über die Super- und Drogeriemärkte ergießt. In Teilen ist das nachvollziehbar.

Denn manchmal erwische ich mich selbst dabei, wie ich in mich hinein fluche, wenn an der Supermarktkasse mal wieder zwei übervolle Einkaufswagen in der Schlange vor mir stehen. Dann denke ich an die leckeren Äpfel meines Nachbarn – und vergesse das ganze Laub.