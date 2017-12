Konstanz Turngala am 29. Dezember in Konstanz: Noch gibt es die Chance auf Restkarten

Turngala am 29. Dezember in Konstanz: Noch gibt es die Chance auf Restkarten

Es ist eine der beliebtesten Veranstaltungen zwischen Weihnachten und Neujahr: Bei der Turngala treten international erfolgreiche Sportler zusammen mit regionalen Talenten auf. Wer noch keine hat, sollte sich jetzt schnell die letzten Karten sichern.

Für die Turngala des Badischen und Schwäbischen Turner-Bundes am 29. Dezember in der Schänzlehalle ist nochmals ein kleines Kontengent Karten für die Vorstellung am Abend freigeworden. Das teilte Marc Fath für die Veranstalter mit. Die Karten für die Veranstaltung um 18.30 Uhr gibt es nur telefonisch beim Badischen Turner-Bund unter (0721) 181555 sowie beim Sportamt der Stadt Konstanz unter (07531) 900-361. Für die Show am Nachmittag, die um 14 Uhr mit gleichem Programm läuft, können Karten auch online unter www.turngala.de bestellt werden.

Abonnnenten erhalten Rabatt

SÜDKURIER-Abonnenten erhalten zenn Prozent Rabatt, wenn sie unter www.suedkurier.de/turngala-2017 buchen. Die Turngala bietet Sportler von internationalem Format und regionale Talente und gehört zu den bestbesuchten Veranstaltungen der Stadt, dieses Jahr werden an beiden Terminen zusammen über 3000 Besucher erwartet.