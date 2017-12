Konstanz Turnen statt Tablet: Im "SportGarten" soll Konstanzer Kindern Freude an der Bewegung vermittelt werden

Gerade Kinder in Akademiker-Familien sind oftmals grobmotorisch, weil sie immer weniger draußen spielen. Ein Konstanzer Verbund will Kindergartenkindern motorische Fähigkeiten und Freude an Bewegung vermitteln.

Um kurz nach 16 Uhr bricht in der Schänzle-Sporthalle jeden Mittwoch das Chaos los. Große Bälle rollen durch die Gegend, es wird gehüpft, über Matten geturnt und über Kästen geklettert. Doch wie ein großes Durcheinander sieht das Treiben der Zwei- bis Fünfjährigen im "SportGarten" bei der HSG nur vermeintlich aus.

Dahinter steckt ein von Sportwissenschaftlern entwickeltes und durchdachtes Konzept. Ziel ist es, die Kinder schon früh mit Bewegung und Sport in Berührung zu bringen und das regelmäßige Auspowern als ganz selbstverständlichen Bestandteil ihres Alltags zu etablieren.

Immer weniger Kinder gehen raus zum Spielen

Michael Gebert und Cleo Oexle, ihres Zeichens studierte Sportwissenschaftler, sind an fünf Tagen die Woche in bisher zehn Konstanzer Kindergärten und am Mittwochnachmittag bei der HSG für das Projekt "SportGarten" im Einsatz. "Unser Hauptanliegen ist es, die Kids in Bewegung zu bringen und damit auch weg von Tablet und Smartphone", erklärt Michael Gebert.

Denn die sind auch bei Kindergartenkindern heute schon ein großes Problem, weiß der Sportwissenschaftler aus Erfahrung: "Statt rauszugehen, auf den Spielplatz oder in den Wald, werden die Kinder mit Papas Tablet beschäftigt.

Gerade in Akademikerfamilien ist das Problem besonders groß: Die Kids sind kognitiv super, aber grobmotorisch und können mit fünf nicht mal einen Purzelbaum schlagen."

Kinder sollen langfristig für Bewegung begeistert werden

Der SportGarten will es so weit gar nicht erst kommen lassen. "Das Ziel ist eine nachhaltige Bewegungsförderung", erklärt Frank Schädler, Leiter des Amtes für Bildung und Sport der Stadt Konstanz. "Es ist wissenschaftlich belegt, dass Kinder durch diese Art von spielerischer Bewegung langfristig für Bewegung begeistert werden können und später einen ganz anderen Bezug zu sportlicher Aktivität haben. Wir wollen erreichen, dass wir die Kinder immer wieder in Bewegung bringen, dass die Bewegung den ganzen Lebensweg prägt."

Anders als "einfach nur so" herumtoben fördert der SportGarten dabei gezielt die motorische und soziale Entwicklung. Balancieren, krabbeln, hüpfen, laufen, klettern, die Kinder sollen alles einmal ausprobieren. Jede Woche gibt es neue Herausforderungen und einen neuen Schwerpunkt. "Einen der großen Bälle hochzuheben ist für Kinder in diesem Alter beispielsweise schon richtiges Krafttraining", erklärt Gebert. "Man merkt einfach, dass hier ausgebildete Sportwissenschaftler arbeiten und ein Konzept dahinter steht", schätzt auch Diana Arndt, die jeden Mittwoch mit ihrem Sohn Julius in den SportGarten kommt.

Nach dem SportGarten geht's weiter

Natürlich ist nach dem SportGarten im Kindergartenalter nicht Schluss. Weiter geht es ab nächstem Schuljahr in der Kindersportakademie, die Cleo Oexle hauptverantwortlich übernehmen wird. Hier steht gegenüber der Bewegungsschulung beim SportGarten der athletische Aspekt im Vordergrund. Dass in SportGarten und Kindersportakademie nur Talente gefischt werden sollen, heißt das aber nicht. "Wir wollen die Kinder und ihre Familien an den Verein binden, die Kindern lebenslang im Sport erhalten", erklärt Otto Eblen von der HSG Konstanz, die sich als Vorreiter aus dem Vereinsbereich in Sachen SportGarten engagiert. "Das heißt nicht, dass wir die Leute nur zwangsverpflichten wollen, bei uns mitzuhelfen.

Der Verein bringt im Gegenzug für das Engagement viel Positives, bei uns ist die ganze Familie willkommen und wichtig." Neben dem Leistungsbereich sei es genauso legitim, als Hobby-Sportler aktiv zu sein. Allerdings dürfe man das Potenzial der Kinder auch nicht unterschätzen, sagt Eblen. "Viele Kinder fallen durchs Raster, zum Beispiel weil sie recht groß und daher etwas unbeweglich sind. Genau solche Kinder suchen wir aber für den Handball – und durch Bewegungsschulung und Training ist es nicht schwer, ein unbewegliches Kind beweglicher zu machen."

Auch, wenn die HSG momentan einen großen Teil der Verantwortung übernommen hat, soll das Projekt grundsätzlich sportartneutral bleiben. Vor allem die Kindersportakademie wollen die Stadt Konstanz, der Stadtsportverband und die AOK, die als Geldgeber hinter dem Projekt stehen, gemeinsam mit den sportlichen Partnern von Uni, Hochschulsport und HSG erweitern und auch andere Vereine dafür gewinnen, im Ganztagsbereich der Grundschulen neue Angebote zu schaffen. Die weitere Finanzierung ist dabei momentan noch offen. Stadt und Vereine hoffen, auch Unternehmen aus der Region für die Sportförderung gewinnen und das Angebot so weiter ausbauen zu können.

Der SportGarten

Der SportGarten ist ein Bewegungsförderungskonzept für Kindertageseinrichtungen, das von der Stadt Konstanz in Kooperation mit dem Stadtsportverband, der AOK, der Universität, dem Hochschulsport und der HSG Konstanz entwickelt wurde. Ziel ist es, den Kindern schon im Kindergartenalter Freude an Bewegung zu vermitteln und regelmäßige Bewegung so lebenslang in ihren Alltag zu integrieren.

Die Kindersportakademie knüpft an die Inhalte des SportGartens an und stellt ein Bewegungsangebot für Grundschulkinder dar, das größeres Augenmerk auf den athletischen Bereich legt. Hier ist vor allem geplant, Sportangebote der Vereine in die Ganztagsbetreuung der Grundschulen einzubinden und die Kinder und deren Familien so für den Vereinssport zu gewinnen.