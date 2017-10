Konstanz Trunkenheit am Lenker: Zwei Radfahrer im Industriegebiet stark alkoholisiert unterwegs

Weil sie unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen sind, müssen sich zwei Radfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wie die Polizei mitteilt, hatte zunächst eine Streife in der Nacht auf Donnerstag einen Radfahrer kontrolliert, der die gesamte Fahrbahnbreite in der Maybachstraße benutzt hatte. Bei ihm habe ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,8 Promille ergeben. In Schlangenlinien und ohne Licht gefahren sei am frühen Donnerstagmorgen ein Radfahrer in der Reisstraße. Er war mit rund 1,7 Promille ähnlich stark alkoholisiert.