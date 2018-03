Konstanz Trauung im historischen Rathaus? Nur noch auf spezielle Anfrage

Im Trauzimmer des historischen Rathauses haben sich schon viele Paare getraut. Künftig sollen sie das im Dienstgebäude am Fischmarkt tun. Denn das Standesamt soll wegen Raumnot umziehen.

Konstanz – Tausende Konstanzer haben hier geheiratet, manche kommen extra von auswärts und verbinden ihre Hochzeit mit einem Urlaub am Bodensee. Das Trauzimmer des Standesamt Konstanz ist bei Paaren beliebt, weil es nicht nur ein Amtszimmer mit Schreibtisch ist, sondern einen besonderen Charme hat: Im romantischen Rathaushof oder im Garten hinter dem Trauzimmer sieht man im Sommer regelmäßig eine Hochzeitsgesellschaft, die die standesamtliche Trauung feiert. Damit soll aber bald Schluss sein. Das Standesamt soll umziehen – und zwar dorthin, wo es schon einmal war: Im Dienstgebäude am Fischmarkt, dort, wo auch die Südwestdeutschen Philharmonie probt. Der Standortwechsel ist Teil eines größeren Umzugs verschiedener städtischer Dienststellen.

Auch Gebäude am Fischmarkt sei attraktiv

Auf Anfrage verweist das Standesamt an die städtische Pressestelle. Die nennt als Grund für die Umstrukturierung Raumprobleme. Bei der Stadt sind einige neue Stellen und damit Platzbedarf für die Mitarbeiter dazugekommen, unter anderem in der Kämmerei. "Wir sind mit den Kapazitäten hier am Limit", so Pressesprecher Walter Rügert. Da im Rathaus bis auf das Standesamt Querschnittseinheiten der verschiedenen Dezernate liegen und die Verwaltung der Tourismus-Information ohnehin vom Fischmarkt in das Dienstgebäude an der Laube zieht, hätten sich die freien Räume dort für das Standesamt angeboten. Auch die, so Rügert, seien attraktiv für Trauungen: "Sie haben gleich nebenan den Stadtgarten und den See im Hintergrund."

Schon einmal zog das Standesamt um – in die genau umgekehrte Richtung

Der Umzug des Standesamts soll Ende 2018/Anfang 2019 erfolgen. Danach soll es bei speziellem Wunsch weiter möglich sein, Trauungen im historischen Rathaus durchführen zu können. "Wenn Paare das unbedingt möchten, ist das vorerst weiter möglich", so Rügert. Das Trauzimmer bleibe erhalten und werde vorerst nicht anderweitig genutzt. Etwa 600 Paare jährlich heiraten in Konstanz. Schon einmal gab es einen Umzug des Standesamts – in genau umgekehrter Richtung. Im Jahr 1988 zog das Standesamt mit allen Abteilungen vom Fischmarkt in das Rathaus.