von dpa/sk

Der niederländische Künstler Armando ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das berichteten niederländische Medien unter Berufung auf die Armando-Stiftung. Der Künstler starb am 1. Juli 2018 in seiner Wahlheimat Potsdam.

Armando, der 1920 als Herman Dirk van Dodeweerd in Amsterdam geboren wurde, gilt als einer der wichtigsten niederländischen Künstler der Nachkriegszeit. Es war als Maler, Schriftsteller, Dichter, Bildhauer, Dokumentarfilmer und auch als Geiger international bekannt. Seine Werke waren auf der documenta und der Biennale in Venedig zu sehen und befinden sich heute in vielen großen Sammlungen weltweit. Armando wurde mehrfach ausgezeichnet.

Der Zweite Weltkrieg und die Frage von Gut und Böse, Schuld und Unschuld beeinflussten sein Werk. Armando war in Amersfoort in der Nähe eines Konzentrationslagers der deutschen Besatzungsmacht aufgewachsen.

1998 war sein Werk dauerhaft im Armando-Museum in Amersfoort untergebracht worden. Ein großer Teil wurde bei einem Brand 2007 vernichtet. Armando wurde von der Konstanzer Galerie Geiger vertreten. Noch im Oktober war dort die Ausstellung „Gewaltige Malerei“ zu sehen. „Wir sind erschüttert und sehr traurig, dass dieser großartige Künstler und außergewöhnliche Mensch nun nicht mehr unter uns ist“, so Roland und Stephan Geiger.

