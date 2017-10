Konstanz Trauer um Papa Lassig

Torsten-Ulf Lassig, ehemaliger Lehrer am Suso-Gymnasium, verstarb völlig unerwartet im Alter von 73 Jahren.

Torsten-Ulf Lassig, der ehemalige Lehrer am Suso-Gymnasium, von seinen Freunden Uli genannt und Generationen von Schülern wegen dessen liebevoller und fürsorglicher Art als „Papa Lassig“ unauslöschlich im Gedächtnis verankert, war allseits geschätzt und in hohem Maße beliebt. Die Schule trauert um einen außergewöhnlichen Lehrer.

Von 1977 bis zu seiner Pensionierung 2007 unterrichtete Uli Lassig Biologie und Chemie. Seine Leistungskurse erfreuten sich stets überdurchschnittlichen Zulaufs und gar mancher seiner Schüler erfuhr durch ihn den entscheidenden Impuls, sich auch im späteren Beruf naturwissenschaftlich auszurichten. Seine milde Nachsicht, gepaart mit fachlicher Kompetenz und klaren Anforderungen an das Leistungsniveau, bildeten die Basis für seinen pädagogischen Erfolg. Über viele Jahre hinweg betreute er die Chemiesammlung der Schule und beteiligte sich maßgeblich an der Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume.

Nach seiner Pensionierung war ihm nur ein Jahrzehnt vergönnt, um seinen Hobbys nachzugehen. Mit einigen seiner Freunde aus alten Tagen musizierte er regelmäßig in einer Band. Auch lockte ihn sein geliebter See. Uli Lassig war leidenschaftlicher Segler. Geradezu Kultstatus genossen in seinem Freundeskreis die ausgedehnten Segeltörns im Mittelmeer oder die Wohnmobilreisen durch Europa. Der Verfasser dieser Zeilen denkt mit Wehmut zurück an die gemeinsamen Abenteuer im Ruwenzori-Gebirge in Uganda und in den peruanischen Anden, wo Uli sich einmal mehr als verlässlicher Freund erwies.