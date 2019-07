Herr Schiepe, Stephan Grumbt, der Behindertenbeauftragte der Stadt Konstanz, hat Sie zum Auftakt des Buddy-Sportabzeichens als Cheftrainer und Prüfer bezeichnet. Wie kamen Sie als Rentner zu diesem neuen Job?

Ich habe lange in Marburg gelebt, ehe ich vor fünf Jahren wegen meiner Kinder, die hier leben, an den Bodensee gezogen bin. Bis 2013 habe ich selbst viele Jahre lang das Sportabzeichen gemacht. Das hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich mich schon in Marburg dafür engagiert habe – insgesamt sind es jetzt 15 Jahre. Das hat begonnen, als ich in den Ruhestand gegangen bin.

Und in Konstanz?

Als ich 2014 hierher kam, war das Erste, nach dem ich mich erkundigt hatte, wie das mit Sportabzeichen hier läuft. Die Antwort beim TV Konstanz war: Das gibt es fast nicht. Also habe ich den Montag als Sportabzeichentag etabliert. An diesem Tag kann ab 18 Uhr am Schänzle jeder trainieren oder die Prüfung für das Sportabzeichen ablegen. Ich möchte künftig noch einen anderen Tag machen für Menschen mit Behinderung.

Hatten Sie zuvor schon Menschen mit Handicap betreut?

Ich habe in Marburg schon Sportfeste für Menschen mit Behinderung mitorganisiert. 2017 hat mich dann jemand von der Haldenwang-Schule aus Singen angesprochen. Da habe ich erstmalig wieder im Behindertenbereich das Sportabzeichen abgenommen. 2018 kam die Konstanzer Regenbogenschule hinzu. Und als dann vom Deutschen Olympischen Sportbund die Mitteilung kam, dass man das Buddy-Sportabzeichen machen kann, war ich gleich begeistert.

Wie ging es weiter?

Ich bin mit der Idee zu Stephan Grumbt gegangen, der eine Bürgerversammlung zusammengerufen hat, bei der ich das Projekt vorstellen durfte. Als alle einverstanden waren, haben wir die Konstanzer Schulen angeschrieben. Und ich bin betteln gegangen bei den Vereinen. Dabei hat mich der TV Konstanz sehr stark unterstützt, das kann ich nur betonen.

Jetzt kämpfen knapp 60 Menschen mit und ohne Behinderung um das Abzeichen. Wie haben Sie den ersten Trainingstag erlebt?

Das war doch wunderbar, es hat allen Spaß gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz. Das ganze Projekt soll ja auch nachhaltig sein. Zum einen für die Menschen mit Behinderung. Sie sollen ja nicht nur rumsitzen, Bewegung ist für sie sehr wichtig. Ein weiteres großes Ziel ist zudem, Menschen ohne Behinderung und mit Behinderung in Kontakt zu bringen, sodass sie sich gegenseitig besser verstehen. Und, wer weiß, vielleicht entstehen ja sogar Freundschaften daraus.