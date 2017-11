Konstanz Tourismuswirtschaft: Innovationspreis geht an Drei-Länder-Ticket

Der Verband der Tourismuswirtschaft Bodensee hat zum ersten Mal den Innovationspreis verliehen.

Mit dem Hauptpreis wurde nach Angaben des Verbands der Tourismuswirtschaft Bodensee der "Drei-Tages-Pass Tageskarte Euregio Bodensee" ausgezeichnet. Mit dem Ticket können Gäste und Einheimische Bus, Bahn und Fähren in drei Anrainerländern nutzen. Anbieter ist eine Gemeinschaft von Verkehrsunternehmen und Tarifverbund-Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Preisvergabe erfolgte in fünf Kategorien. In der Kategorie Netzwerke wurde ein weiteres internationales Projekt ausgezeichnet: die Bodenseegärten. Hier kooperieren touristische Leistungsträger wie die Insel Mainau, Schloss Arenenberg und Kartause Ittingen mit verschiedenen Tourismusorganisationen. Einen Sonderpreis für soziales Engagement erhielt die Werkstättle gemeinnützige GmbH in Pfullendorf. Die Betreiberin der Seepark-Golfanlagen engagiere sich für die Integration benachteiligter Menschen und biete dafür auch Arbeitsplätze an, so der Verband. 26 Projekte waren eingereicht worden. Die Preisverleihung erfolgte am Freitagabend während einer Schiffstour auf dem Bodensee, zu der der VTWB geladen hatte.