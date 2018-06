Jetzt will der Tourismusförderverein Konstanz "KonTour" nach zwei Jahren des Umbruchs wieder durchstarten. Neue Projekte konnte Kontour nicht anstoßen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme des mittlerweile verstorbenen Kassiers musste die Vereinskasse erst einmal aufgearbeitet werden.

Quasi zeitglich trat Kontour der neu gegründeten Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) bei, was Benjamin Güller, Vorsitzender von Kontour, als "Neuanfang" wertet. Von der Bündelung der Kräfte versprechen sich die Kontour-Mitglieder einiges, denn: "Wir sind ein Verschönerungsverein, wollen als solcher tätig sein und Projekte anstoßen oder unterstützen, aber auch den Tourismus strategisch-politisch vertreten", so Güller.

Welche Hotels braucht Konstanz?

Beispiel Hotelpotenzialanalyse. Sie habe den Sinn und Zweck als Leitfaden zu dienen und Leitplanken zu setzen, wie Güller formuliert, dem es wichtig ist, "dass diese Studie nicht zur Makulatur wird". Als notwendig erachtet er, dass neue Hotels nicht in Konkurrenz zu bestehenden treten, sondern Nischen füllen. Ein Wellnesshotel würde beispielsweise noch fehlen.

Die Bündelung der Kräfte aus den verschiedenen Bereichen – darunter Tourismus, Handel, Gastronomie, Wirtschaft – in den Gremien der MTK erachtet Dieter Wäschle, der zum Kontour-Vorstand und zum MTK-Aufsichtsrat gehört, als wertvoll. "Wir sind näher zusammengerückt", so Wäschle. "Wir sitzen in einem Boot und sprechen mit einer Sprache." Nur so "haben wir eine Chance, bei der Stadt Gehör zu finden". Von Stadt und Stadtverwaltung "erhalten wir im Moment keine Wertschätzung; sie verstehen uns nicht", sagte Dieter Wäschle. "Wir wollen die Stadt voranbringen."

Sich rüsten für den Strukturwandel

Der stationäre Einzelhandel habe mit dem blühenden Online-Handel eine starke Konkurrenz, und der Gastronomie gehe es ebenfalls nicht gut, wobei Wäschle die Stichworte Fachkräftemangel und sinkende Rentabilität nennt. "Der Strukturwandel kommt", stellt MTK-Geschäftsführer Eric Thiel in aller Deutlichkeit fest. Konstanz aber habe alles, was für die Zukunft benötigt werde, "wir müssen uns nur klarer positionieren".

Einfluss nehmen auf die Tourismuspolitik

"Wer seine Sache gut macht, kann auch künftig Geld verdienen", ist Stadtrat Manfred Hölzl – "ich vertrete das Gastgewerbe im Gemeinderat" – überzeugt. Zudem hat er das Gefühl, dass ein gewisser Umdenkprozess in der Politik eingesetzt habe. Den neuen Wasserbus sieht er als deutliches Zeichen. "Den Wasserbus hat die Stadt gebraucht. Ich hoffe, dass das Angebot ausgebaut wird", so Hölzl.

Ärger über Kurtaxenerhöhung

Worüber er sich allerdings ärgert, ist die Erhöhung der Kurtaxe. Auch die viertägige Vollsperrung des Rheinsteig kritisiert Hölzl: "Anfang Juli ist die heiße Zeit, wo es richtig abgeht", stellt er bezüglich Hochsaison und des damit verbundenen erhöhten Verkehrsaufkommens fest. "Wenn das richtig schief geht und in der überregionalen Presse steht, in Konstanz geht nichts mehr", wäre das fatal. Deshalb appelliert er an die Hoteliers, bei den Buchungen das anstehende Problem zu berücksichtigen.

Kontour als Verschönerungsverein will jetzt das Projekt Rheinbrückenbeleuchtung erneut anstoßen. "Vielleicht kommen wir jetzt bei Gestaltungsbeirat und Gemeinderat eher zum Zug", meint Benjamin Güller. Kontour hatte auch den Brunnen auf dem Konzilvorplatz auf der Agenda, "aber das Projekt ist ins Stocken geraten", berichtet Güller. Gemeinsam mit der MTK werde Benjamin Güller eine Qualitätsoffensive starten. Der ehemalige Hoteldirektor Güller wird im Herbst Schulungen für Mitarbeiter von Hotel-Empfang und Restaurant bieten.

Aus für Sommernächte schmerzt finanziell

Der Verein, der sich nun ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge finanziert, "hat nicht genug Geld, um weitere Projekte anzustoßen oder zu fördern", stellte Benjamin Güller fest. "Was uns finanziell schmerzt, ist der Untergang der Sommernächte. Wir waren Gesellschafter und haben von den Einnahmen profitiert", so der Kontour-Vorsitzende. "Das ist eine Summe, die wegfällt und schmerzt."

Dieter Wäschle als Fest-Veranstalter meint: "Für mich sind die Sommernächte abgehakt." Dass das Seenachtfest gemeinsam mit den Sommernächten ausgeschrieben wurde, "hätte nicht sein müssen", findet er. Die Sommernächte GbR habe sich dann mit dem bisherigen Seenachtfestveranstalter zu einer Bietergemeinschaft zusammengeschlossen, die dann aber unterlag, so Wäschle. "Zwei Tage vor Weihnachten haben wir über einen Anwalt aus Stuttgart davon erfahren."

Der neue Veranstalter habe Kontakt mit Wäschle aufgenommen, denn "er wollte nur das Seenachtfest" veranstalten. Es habe ein Hin- und Her der Gespräche bezüglich einer Kooperation gegeben. "Aus kaufmännischen Gründen haben wir uns verabschiedet", sagt Wäschle. Er bedaure, dass Kontour jetzt nicht mehr von dem Fest profitiere. Auch gingen somit auch "80 Kurzzeitarbeitsverhältnisse in Konstanz verloren", so Wäschle.

102 Mitglieder Der Tourismusförderverein Konstanz Kontour hat laut Kassier Alfred Holl aktuell 102 Mitglieder. Nachdem sich die neue Marketing und Tourismus Konstanz GmbH gegründet hatte, trat ist Kontour deren Förderverein bei. Der Jahresbeitrag bis 2020 beträgt 7500 Euro; danach zahlen Kontour und Konstanzer Wirtekreis zusammen 20.000 im Verhältnis 70:30. Mit der Tourist-Information Konstanz (TIK), die nun in der MTK aufging, hat KonTour konstruktiv zusammengearbeitet. Aus diesem Grund verabschiedete sich Kontour-Vorsitzender Benjamin Güller persönlich vom vormaligen TIK-Geschäftsführer und jetztigen stellvertreten MTK-Geschäftsführer Norbert Hennerberger, der in Kürze in den Ruhestand geht. "28 Jahre Tourismus-Direktor, das ist ein Rekord", wertete Güller, der nicht nur Hennebergers Verdienste um den Auf- und Ausbau der Stadtführungen würdigte, sondern auch die sehr gute Zusammenarbeit hervorhob. (as)

