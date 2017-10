Fernbus, Mitfahrgelegenheit oder Zug - es gibt viele Möglichkeiten, um sich quer durch Deutschland zu bewegen. Aber was ist die beste Möglichkeit, um aus Konstanz herauszukommen?

Gerade ein paar Monate ausgezogen, schon haben die Eltern Sehnsucht. Und schneller als gedacht, steht der erste Besuch in der Heimat an. Als Student haben nur wenige ein eigenes Auto. Trotzdem gibt es genug Möglichkeiten, um einen Ausflug in Richtung Hotel Mama zu starten.

1. Fernbus

In Konstanz gibt es insgesamt drei Haltestellen, an denen der Fernbus seine Fahrgäste ein- und auslädt: am Döbeleplatz in Konstanz-Paradies, in Konstanz-Allmannsdorf und in Konstanz vor der Insel Mainau. An den Haltestellen fahren regelmäßig Busse in Richtung Stuttgart, München, Freiburg oder Zürich. Aber auch andere Städte inner- und außerhalb Deutschlands werden angefahren. Der Bus braucht etwa drei Stunden bis zum Europa-Park Rust, zwei Stunden bis nach Freiburg und vier Stunden bis nach Saarbrücken.

2. Mitfahrgelegenheit

Eine oftmals schnellere und trotzdem ebenso kostengünstige Alternative ist die Nutzung von Mitfahrgelegenheiten. Es gibt verschiedene Portale wie BlaBlaCar, Fahrgemeinschaft.de oder Fahrtfinder.net. Gerade an Universitäten oder Hochschulen gibt es aber auch interne Mitfahrzentralen oder aber Gruppen auf Facebook, in denen sich regelmäßig Leute zu Mitfahrgelegenheiten zusammenfinden.





3. Zug

Der Bahnhof Konstanz wird ausschließlich von Zügen des Regionalverkehrs bedient. Die schnellste Möglichkeit, um nach Singen zu kommen, ist mit dem Seehas-Zug der SSB. Er fährt im 30-Minutentakt von Konstanz über Reichenau, Allensbach und Radolfzell nach Singen. Von Konstanz nach Singen braucht er etwa 35 Minuten. Ab Singen fahren dann auch schnellere Züge - beispielsweise in Richtung Stuttgart.

4. Schiff

Von Konstanz nach Friedrichshafen geht der direkt Weg übers Wasser. Zum Beispiel mit dem Katamaran, dessen Überfahrt 50 Minuten dauert, oder mit dem Bus, der mit der Fähre etwa 1,5 Stunden braucht. Mit dem Schiff gehts von Konstanz auch in andere Orte am Bodensee wie zum Beispiel Meersburg oder Überlingen.