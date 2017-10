Neuer Lebensabschnitt, neue Stadt und keinen Plan? Keine Panik. Mit diesen zehn Tipps für Studienanfänger wird Konstanz im Handumdrehen zur neuen Heimat.



Tipp Nummer 1: Auf Entdeckungstour durch die Uni

Tipp Nummer 2: Entspannung am See

Tipp Nummer 3: Über den Wolken der Stadt

Tipp Nummer 4: Auf ein Bier mit Konstanz' Kneipen

Tipp Nummer 5: Unvergessliche Partynächte

Tipp Nummer 6: Gemütliche Morgenstunden im Café



Tipp Nummer 7: Wenn der Hunger ruft

Wo ist der schönste Platz am See? Und in welcher Disco wird bis zum Morgengrauen gefeiert? Mit dem Studium beginnt für viele Erstsemester nicht nur der Schritt in ein neues Leben, sondern auch der Weg in eine neue Stadt. Mit seinen 85.000 Einwohnern hat die Universitätsstadt Konstanz dabei nicht weniger zu bieten als eine Großstadt. Zehn Tipps für gutes Essen, unvergessliche Partynächte und einen guten Start ins Studium gibt es hier.Wo genau die ausgewählten Hotspots zu finden sind, zeigt eine Karte am Ende des Artikels in einer Google Map. Die Uni oder die Hochschule werden künftig wie ein zweites Zuhause sein. Deswegen heißt es erstmal: die vielen Gebäude und Räume entdecken. Zum Unigebäude auf dem Gießberg geht es mit den Bussen der Linie 9 oder 11 oder alternativ auch mit dem Fahrrad. Die Uni liegt abseits der Zivilisation und mitten im Wald auf einem Berg. Praktisch ist aber, dass sie eine Campusuni ist, sodass sich alle Gebäude am gleichen Ort befinden.Nach einem Rundgang durch die verschiedenen Gebäude mit zahlreichen Räumen lohnt sich vor allem der Weg auf die. Dort lassen sich durch die herrliche Aussicht alle Strapazen des Unialltags vergessen. Die Hochschule Konstanz steht diesem Ausblick in nichts nach, denn sie liegt direkt am Ufer des Seerhein, der auf einer Länge von vier Kilometern den Ober- mit dem Untersee verbindet. Gerade im Sommer ist das Seerheinufer der ideale Platz, um die Pausen zwischen den Vorlesungen in der Sonne zu genießen.Auf diese anstrengende Erkundungstour durch die vielen Gebäude der Uni oder der Hochschule sollte jetzt erst einmal Ruhe folgen. Also ab an einen der vielen tollen Orte an den See oder Rhein. Dort lässt sich vor herrlichem Panorama das ein oder andere Bier trinken, mit Freunden grillen oder schwimmen. Pflicht für Seegänger sind dabei dasoder dasWer es ruhiger mag, der findet seinen eigenen kleinen Strand an der. Mit einer kleinen Reise verbunden, die sich aber lohnt, ist dasin der Schweiz. Hinter dem Tägerwiler Zoll geht es über einen kleinen Weg an Gemüsefeldern entlang. Hinter dem Biergarten Kuhhorn liegt dann das Strandbad mit Sprungturm, Grillstellen und Volleyballfeldern.Nach ein paar entspannten Minuten am See wird es Zeit, die Stadt richtig kennenzulernen. Konstanz ist zwar von der Einwohnerzahl her relativ klein, erstreckt sich aber über eine relativ weite Fläche, die durch den See oder den Rhein voneinander getrennt ist. Und wie bekommt man am besten einen Überblick? Natürlich von oben. Für nur zwei Euro geht es auf den 78 Meter hohen Turm vom KonstanzerRund 200 Stufen geht es hinauf bis zur Terassem von der sich der Ausblick wirklich lohnt. Bei gutem Wetter sieht man von dort sogar den Schnee auf den Gipfeln der nahegelegenen Alpen. Die Dächer und Terrassen der Altstadt und die Stadtviertel Petershausen, Fürstenberg und Wollmatingen sowie die Schweizer Nachbarn in Kreuzlingen geben von so weit oben ebenfalls eine gute Figur ab. So gibt es einen schnellen ersten Eindruck von der neuen Heimat.Den ersten Eindruck von Konstanz gilt es nun zu vertiefen. Langsam wird es Abend und damit Zeit, die Kneipenszene zu erkunden. Kneipen, Cafés und Restaurants gibt es in Konstanz zuhauf. Einige davon liegen aber preislich weit außerhalb des kleinen Studentenbudgets. Hier also eine kleine Auswahl von Kneipen und Bars, deren Besuch kein schwarzes Loch in den Geldbeutel graben.Wer gerne Fußball schaut und ein Herz für Getränkespecials hat, der sollte dereinen Besuch abstatten. Etwas mehr "Szene" ist dann schon die Kneipedirekt am Schnetztor. Accessoires aus den Sechzigern, elektronische Musik und eine feine Getränkekarte machen den Barbesuch zum Erlebnis. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch die, in der es bereits tagsüber leckere Snacks gibt.Gerade für Studenten der Hochschule - an heißen Sommertagen aber auch für jeden anderen - bietet sich dieam Seerhein an. Inmitten von aufgeschüttetem Sand und in Liegestühlen lässt sich hier von April bis Oktober bei einem kalten Bier die Sonne genießen. Den Wohlfühlfaktor bietet auch daswas gleichzeitig Café und Bar ist.Wer es bodenständig mag, dem wird diegefallen. Über einen eher unscheinbaren Hinterhof zu erreichen, findet man dort Tischkicker, laute Rockmusik und ein echtes Original hinter dem Tresen. Übrigens: Sperrstunde ist für die Altstadt unter der Woche schon um ein Uhr in der Nacht.Um ein Uhr noch keine Lust aufs Bett? Dann gibt es noch ein paar Clubs in Konstanz, in denen auch unter der Woche die Nacht zum Tag gemacht werden kann. Ist es Montag? Dann auf insim Industriegebiet. Dort haben Studenten zum Wochenstart bis 23 Uhr freien Eintritt und bekommen alle Getränke zum halben Preis. Mittwoch ist Schickwoch in derdirekt nebenan.Und am Wochenende kann dann in allen Clubs der Stadt gefeiert werden, wie zum Beispiel in der, die regelmäßig mit 90er Partys lockt,oder dem. Konzertevon großen und weniger bekannten Bands gibt es regelmäßig imin Fürstenberg und imin Kreuzlingen, unweit des Grenzübergangs am Hauptzoll.Zwei Mal im Jahr wird in Konstanz ganz besonders groß gefeiert - und zwar unter freiem Himmel. Daslädt mit einem vielfältigen Programm aus Musik, Poetry Slam und anderen Attraktionen zum Abfeiern ein. Das größte Event ist das jährliche, das mit Live-DJs und einem Feuerwerks als Highlight punktet. Am gesamten Bodenseeufer entlang sind dann Buden und Stände aufgebaut und nicht nur viele Konstanzer sondern auch Besucher von weit her feiern schon tagsüber und bis in die tiefe Nacht.Der Schädel brummt zwar noch - aber die Vögel zwitschern und es ist schon wieder Mittagszeit. Also raus den Federn und zum Wach werden einen Kaffee trinken. Vermutlich gibts in der frisch bezogenen Wohnung noch keine Kaffeemaschine, deshalb geht es ab in die Altstadt. Denn dort reiht sich ein Café an das nächste, wodurch für jeden Geschmack etwas dabei ist. Im Garten desbeispielsweise kann man sich mit Schach oder Backgammon die Zeit vertreiben, während es sich imbequem mit riesigen Kissen auf der Fensterbank chillen lässt. Dasbietet neben zahlreichen Kaffeevariationen Kuchen und andere Backwaren für den Hunger am Morgen.

Apropos, Hunger. Wenn der Kaffee die Lebensgeister geweckt hat, wird es Zeit etwas zu essen. Döner, Burger, Burrito - die Konstanzer Lokale lassen keine Wünsche offen. Richtig lecker sind Döner und Yufka unter anderem im Café Antik und bei Best Kebap. Wer keine Lust auf Döner hat, der findet bei Burro Burro die perfekte Alternative. Denn dort gibt es Burritos und andere Leckereien. Das Vintage-Lokal Holly's bietet Burger, die das Herz begehrt.



Tipp Nummer 8: Höher, schneller, weiter

Tipp Nummer 9: Film ab für die Kultur

Tipp Nummer 10: Sehenswertes rund um Konstanz

Nachdem das Essen verdaut ist, wird es Zeit für ein bisschen Sport. Perfekte Locations dafür sind dassowie dernahe des Bodenseestadions. Dort gibt es Beachvolleyballfelder, einen Skatepark und eine Outdoorkraftsportanlage. Das bietet auch die-Halle am Seerhein. Und wer nicht selbst sportlich aktiv werden will, sondern lieber anderen dabei zuschaut, ist dort ebenso richtig. Denn in der Halle finden regelmäßig Handball-, Volleyball- und Baskettballspiele statt. Grundsätzlich bietet der Bodensee zudem gute Möglichkeiten zum Joggen und Radfahren - Seeblick inklusive. Eine gute Alternative zum Outdoorsport bietet der Konstanzer Unisport, der verschiedene Angebote von Fußball bis Yoga bietet.Auch kulturell hat Konstanz einiges zu bieten. Die ganze Bandbreite decken das, dasund dasab. Für Fans von Filmen abseits des Mainstreams gibt es dasnahe des Bahnhofs Fürstenberg und dasan der Marktstätte. Im Sommer gibt es in derim Stadtgarten die Möglichkeit, kostenlos Bands anzuhören und die entspannte Atmosphäre am Seeufer zu genießen. Auch das Kulturzentrumbietet regelmäßige Veranstaltungen von Konzerten bis zu Filmvorstellungen.Der erste Schritt ins neue Leben in der Stadt zum See ist gemacht. Auch die Umgebung rund um Konstanz hat einiges zu bieten. Zum Beispiel, deroder die. Mit dem Katamaran geht es direkt auf die andere Seeseite, zum Beispiel nach. Und auch diesind nur einen Tagesausflug entfernt. Mehr Ausflugstipps für die Region gibt's hier.