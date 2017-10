Studenten sind bekanntlich knapp bei Kasse. Gerade am Ende des Monats wird es manchmal eng. Doch mit dem Studentenausweis lassen sich schnell mal ein paar Euro sparen.

Als Student gibt es das Privileg, viele Vergünstigungen zu bekommen - vom Eintritt ins Schwimmbad bis zum Abo der lokalen Tageszeitungen. Wichtig ist dabei nur eins: Immer den Studentenausweis parat haben. Denn dann lassen sich schnell einige Euro sparen, die in einen leckeren Kaffee oder ein kühles Bier mit Freunden besser investiert werden können.

1. Rabatte



Viele Produkthersteller bieten für Studenten reduzierte Preise an. Das kann vor allem beim Kauf eines Laptops, der für ein Studium praktisch ist, von Vorteil sein. Die rabattierten Angebote liegen teils deutlich unter den üblichen Preisen. Sowohl Apple als auch Microsoft und Lenovo bieten Produkte zum Studentenpreis an. Auch andere großen Hersteller wie Sony, Acer, Samsung und Co. haben mittlerweile Studentenrabatte. Es lohnt sich also vorab Ausschau zu halten, um von den Vergünstigungen als Student zu profitieren.





2. Zeitungen und Zeitschriften



Viele Zeitungen und Zeitschriften bieten ein spezielles Abonnement mit reduzierten Preisen für Studenten an. Darunter der "Spiegel", der "Stern" oder auch die Wochenzeitung "Die Zeit". Auch den SÜDKURIER können Studenten für derzeit 22,79 Euro im Monat lesen.





3. Ermäßigungskarte



Mit der International Student Identity Card (ISIC) können Studenten viele Preisnachlässe bekommen. Die Karte kann direkt auf der Homepage angefordert werden, kostet einmalig 15 Euro und ist ein Jahr lang gültig. Mit der ISIC gibt es unter anderem Vergünstigungen bei Flixbus, Hotelbuchungen und vielen Geschäften - und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.

4. Unterwegs



Für Studenten gibt es reduzierte Preise für die örtlichen Verkehrsbetriebe in Konstanz. Zudem bietet die Deutsche Bahn für Studis Rabatte auf die Bahncard an. In einigen Städten gibt es darüber hinaus Carsharing-Angebote für Studenten. Und wer weiter weg will: Es gibt auch Fluglinien und Reiseveranstalter, die vergünstigte Tickets für Studenten und junge Leute anbieten.





5. Freizeit



Eintritte ins Museum, Kino, Theater oder zu anderen Sehenswürdigkeiten können für Studenten ebenfalls günstiger sein. Meist braucht man dafür seinen Studentenausweis. Auch in Schwimmbädern, Fitnesstudios oder Sportvereinen gibt es Studententarife. Ebenso bei Sportveranstaltungen wie Fußball- oder Basketballspielen.

6. Internetangebote

Auch der Musik-Streamingdienst Spotify und der Internetriese Amazon bieten spezielle Angebote für Studenten. Bei Spotify zahlen diese fünf statt zehn Euro. Amazon Prime bietet einen Rabatt auf die jährliche Gebühr für Amazon Prime an. Prime umfasst neben der schnellen und kostenfreien Lieferung von Amazon-Artikeln auch ein Video- und Musikportal.