Alleine wohnen ist absolut langweilig? In einer Wohngemeinschaft gibt es nie saubere Töpfe? Ob eine eigene Wohnung oder das Leben in einer WG - beides hat seine Vor- und Nachteile.

Wenn das Geld knapp ist, ist ein billiges Zimmer in einer Wohngemeinschaft ziemlich verlockend. Wer in eine WG zieht, dem sollte aber auch klar sein, dass das Kompromisse erfordert. Wir haben die Vor- und Nachteile zusammengesucht. Was spricht für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft und was spricht dagegen?



Zehn Gründe für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft

Zusammen wohnen kann so schön sein 1. Geselligkeit: Es gibt doch nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen und es ist Leben in der Bude. Das Licht brennt, ein Mitbewohner kocht gerade sein Abendessen und neben der Waschmaschine läuft leise Musik. Es ist jemand zu Hause.

2. Helfende Hände: Mitbewohner sind Postbote, Sekretärin und Gärtner zugleich. Was ist, wenn man ein Päckchen erwartet? Oder für zwei Wochen im Urlaub ist, und seine Pflanzen nicht gießen kann? Auch dafür ist es sehr nützlich, Mitbewohner zu haben.

3. Spontan sein: Die schönsten Abende entstehen spontan. Zum Beispiel, wenn die Mitbewohner schon in der Tür stehen, wenn man nach Hause kommt - gerade auf dem Sprung ins Kino oder zu einem Livekonzert. Nichts wie hin!

4. Teilen: Wer kennt das nicht: Es ist Sonntag und das Kühlschrankfach ist leer. Nicht mal Milch für den Kaffee ist da. Apropos Kaffee ... der ist auch schon wieder ausgegangen. Wie gut, dass man Mitbewohner hat, die vorausschauend einkaufen und gerne aushelfen.

5. Schlüsselnotdienst: Die Tür fällt ins Schloss und da kommt auf einmal der Gedankenblitz: Mist, der Schlüssel liegt ja noch auf dem Schreibtisch. Gut, dass es Mitbewohner gibt, die einem abends die Tür öffnen.

6. Heinzelmännchen: Eine lange Woche gehabt und keine Lust mehr zu Nichts? Gerne, wenn da nicht das schlechte Gewissen wäre, das einen beim Heimweg an das ungespülte Geschirr und das dreckige Badezimmer erinnert. Schön, wenn man heimkommt und alles blitzt und blinkt. Mitbewohner können echte Heinzelmännchen sein.

7. Zusammen kochen: Es gibt doch nichts Schwierigeres, als für eine Person zu kochen, oder? Das erübrigt sich in einer WG. Und das abwechselnde Bekochen oder gemeinsame Kochen gehört zum WG-Leben einfach dazu.

8. Tischgespräche: Ja, alleine wohnen ist wunderschön. Man hat Zeit, die Zeitung zu lesen und viele dicke Bücher. Nichts und niemand, der einen davon abhält, seinen Horizont zu erweitern. Aber wer ersetzt die philosophischen Tischgespräche, die spontan nach dem gemeinsamen Kochen entstehen?

9. Einleben: Wie lernt man eine fremde Stadt besser kennen, als mit den erfahrenen Mitbewohnern? Denn sie wissen, wer die besten Brötchen backt und wo es sich lohnt hinzugehen.

10. Seine Ruhe: Seine Ruhe kann jeder Student auch in einer WG haben. Dazu wird einfach die Zimmertür geschlossen.

Und, überzeugt?

