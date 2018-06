Die Konstanzer Stadtverwaltung überrascht mit einem neuen Vorschlag für eine Tiefgarage in Dettingen. Diese könnte unter dem Hof der Grundschule entstehen, erklärte Klara Trummer, Chefin des Bauverwaltungsamts, dem Ortschaftsrat von Dettingen-Wallhausen. Die getrennte Zu- und Ausfahrt könne problemlos an die Allensbacher Straße angebunden werden.

Fast 6 Millionen Euro in acht Jahren

Diese Planung ist Teil der Neugestaltung der Dettinger Ortsmitte. Die Stadt will in den kommenden acht Jahren fast sechs Millionen Euro ausgeben. Davon bekommt sie aus der Städtebauförderung des Landes eine Million Euro erstattet. In diesem Gebiet wird zusätzlich die Wobak in eine Seniorenwohnanlage, eine Wohnbebauung und eine Tiefgarage investieren.

Dettingen braucht einen Mittelpunkt

Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn bekräftige, dass Dettingen wegen des Zuwachses durch die Neubaugebiete mehr denn je einen Mittelpunkt und Treffpunkt benötige. Defizite seien da, wie zu recht seit Jahren bemängelt worden sei. "Hauen Sie rein, geben Sie Gas", ermutigte er die Dettinger. "Die spinnen total" sei ihre erste Reaktion gewesen, als sie den Plan für die Schulhof-Tiefgarage gesehen habe, erzählte Ortschaftsrätin Lore Dizinger (SPD). "Aber je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr entdeckt man den Charme der Geschichte. Eine tolle Idee", sagte sie lobend. Etwa 40 Parkplätze könnten dort entstehen.

Der Schulweg und der Dorfplatz (hinten) werden sich in den kommenden Jahren verändern, wenn die Dettinger Ortsmitte umgestaltet wird. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Alfred Reichle: Auf Kante genäht

Wie viele es tatsächlich mindestens sein müssen, entscheide sich erst beim Bauantrag etwa für das Bürgerhaus, erläuterte Trummer. Etwa zehn weitere Stellplätze könnten oberirdisch auf der Wiese westlich der Mehrzweckhalle untergebracht werden. Alfred Reichle (SPD) bemängelte auch im Technischen und Umweltausschuss die zu geringe Anzahl. "Die Zahl ist auf Kante genäht", rügte er. Seine mahnenden Worte stoßen in der Stadtverwaltung regelmäßig auf taube Ohren. Diese verweist stets auf baurechtliche Erfordernisse, die allerdings einen Mindestwert festlegen und keine Obergrenze bilden.

Entlastung für Schulweg

Im Gegenzug könnte dafür die Tiefgarage unter der zukünftigen Seniorenwohnanlage beim Dorfplatz verkleinert werden, was wegen der erschwerenden Hanglage zu geringeren Kosten führen soll. Außerdem würde der Verkehr im Schulweg entlastet. Als weiteren Vorteil einer Schulhof-Tiefgarage sieht Trummer in der Nähe zum Kaufhaus Okle und in einem direkten Zugang ins Bürgerhaus. Da die Einfahrt links am zukünftigen Bürgerhaus vorbeiführt, wäre der geplante Außenbereich betroffen. Wie Trummer auf Nachfrage erläuterte, bliebe immer noch ausreichend Platz, da wegen einer leichten Hanglage die Zufahrt schnell unter der Oberfläche verschwinden würde.

Breiterer Gehweg

Die aktualisierten Pläne sehen vor, dass der südliche Ast des Schulwegs als Einbahnstraße in Richtung Allensbacher Straße geführt werden soll. Der Gehweg soll auf 2,50 Meter verbreitert werden. Als Trenner zum Fahrweg ist angedacht, den verdohlten Bach wieder oberirdisch zu führen. Diese Idee kollidiert allerdings mit dem Vorhaben, nebenan einige Parkplätze einzurichten. Denn dazu müsste der 60 Meter lange Bachlauf stellenweise mit einem Gitter oder ähnlichem überdeckt werden. Ebenso müsste auch die Zufahrt auf den Schulhof gewährleistet werden. Kurt Demmler (CDU) forderte zu überlegen, statt aus dem "Bach ein überdachtes Rinnsal zu machen" und eine bessere Lösung zu finden. Offen bleibt vorerst, ob der Schulbus weiterhin durch den Schulweg fahren soll. Nach der Neugestaltung des Schulhofes soll dieser weiterhin für Veranstaltungen wie das Dorffest nutzbar bleiben, forderte Alfred Reichle.

Sorge um zu viel Verkehr

Andreas Schwabedissen und Christoph Müller (beide SPD) sowie Heinrich Probst (CDU) befürchten zu viel Verkehr im Schulweg während der Stoßzeiten. Die Zahl der Fahrzeugbewegungen sei nicht alleine entscheidend, sondern die Organisation des Verkehrs und die Qualität der Abwicklung, erläuterte der städtische Bauleitplaner Martin Grünmüller. Ortsvorsteher Roger Tscheulin (CDU) möchte das Kaufhaus gerne in der Ortsmitte belassen. "Es soll nicht auf die grüne Wiese. Wir wollen die Ortsmitte stärken. Lieber haben wir hier Betrieb als tote Hose", sagte er nachdrücklich.

Ein Baukörper weniger

Ausgesprochen unzufrieden zeigte sich Andreas Schwabedissen (SPD) über die Bebauungsdichte an der Brunnenhalde. "Das sind zu viele Wohneinheiten für unseren Ort: Vier Stockwerke geben eine massive Front", rügte er. "Wir haben die Dichte deutlich rausgenommen", erwiderte Michael Moser von der Wobak. Dabei sei ein Baukörper gegenüber der vorherigen Planung gänzlich entfernt worden.

22 Seniorenwohnungen

29 Wohneinheiten in fünf Baukörpern wird die Wobak auf der Brunnenhalde bauen. Dunter wird es zwei Gebäude mit 22 Seniorenwohnungen, eine Pflege-Wohngemeinschaft mit acht Zimmern zuzüglich zweier Wohnungen geben. Für weitere Lebensqualität soll ein Generationenplatz sorgen. "Dort können Sie sich ungestört aufhalten und das dörfliche Leben genießen", versprach Moser.

Förderung für Privatleute Auch Privatleute können bei der Sanierung der Dettinger Ortsmitte, wie bei allen Sanierungsgebieten, profitieren. Wer sein Haus instandhalten oder modernisieren möchte, kann einen Zuschuss der Stadt beantragen. Der maximale Förderbetrag ist von 20 000 auf 30 000 Euro erhöht worden. Als stätischer Anteil bleiben die 20 Prozent vom zuwendungsfähigen Aufwand bestehen. Die Mindestinvestitionssumme muss 20 000 Euro betragen. Maximal will die Stadt 100 000 Euro pro Vorhaben ausgeben. Dafür hat sich er Technische und Umweltausschuss ausgesprochen, im Juli soll der Gemeinderat entscheiden. (nea)

