Konstanz Tickets in Konstanz zu Schweizer Preisen

Wieso Karten nach Italien so teuer sein können. Konstanzer Bahnhof ist ein Schweizer Tarifpunkt

Als Marco Walter aus Konstanz am 31. August ein Zugticket von Konstanz nach Florenz kaufen wollte, wurde er am Schalter der Deutschen Bahn (DB) darauf hingewiesen, dass hier ausschließlich die Schweizer Bundesbahn (SBB) Fahrkarten ausgeben darf. „Ich hatte den Preis bereits bei einem kurzen Aufenthalt am Bahnschalter in Baden-Baden erfragt: 130 Euro sei der Pauschalpreis für diese Strecke“, schreibt er in einer Mail an den SÜDKURIER. Worüber er hier nicht informiert wurde: vom Schalter in Konstanz aus verkauft die DB keine Tickets in Richtung Süden. So sah er sich dazu gezwungen, eine mit einem Preis von umgerechnet 156 Euro um 20 Prozent teurere Fahrkarte bei der SBB zu erwerben.

"Die DB verkauft alle Angebote Richtung Norden und die SBB alle Angebote Richtung Süden über die Schweiz", so die Stellungnahme der DB. Grund dafür sei laut Pressesprecherin der DB ein Vertrag zwischen beiden Verkehrsunternehmen, der seit Juni 2010 eine gemeinsame Mobilitätszentrale festlege. „Die nebeneinanderliegenden Schalter gewährleisten eine professionelle Kundenberatung in beiden Verkehrssystemen", erklärt die Sprecherin.

Diese Regelung gilt nur für die Stadt Konstanz, denn nach Informationen des Fahrgastverbands Pro Bahn ist der Konstanzer Bahnhof auch ein Schweizer Tarifpunkt, weshalb alle Strecken über die Schweiz in den Zuständigkeitsbereich der SBB fallen. Schon Radolfzell, der nächste Bahnhof mit Schalter, ist davon nicht mehr betroffen. Hier gelten alle üblichen (Spar-)Preise der DB, während Passagiere in Konstanz nur die zumeist teureren Fahrkarten der SBB kaufen können. So kostet beispielsweise eine einfache Fahrt an einem Mittwoch von Radolfzell nach Rom 93,90 Euro. Fahrgäste können hier vom "Sparpreis Europa Italien" profitieren. Allerdings muss man dann auch den Umweg über Bayern und Österreich und eine 17-stündige Fahrt in Kauf nehmen. Von Konstanz aus zahlt man bei der SBB 224 Schweizer Franken, zuzüglich 10 Franken Auftragspauschale beim Kauf am Schalter, was umgerechnet ungefähr 204 Euro entspricht. Preislich ist das ein Unterschied von circa 117 Prozent.

„Hier wird ein künstliches Monopol unter Ausgrenzung des an sich zuständigen Unternehmens zum Nachteil der hiesigen Bevölkerung ausgenutzt“, kritisiert Marco Walter. Ist diese Regelung rechtlich erlaubt? Das Bundeskartellamt kann sich dazu nicht äußern, ein Verfahren sei laut Pressesprecher Kay Weidner nicht geplant. Er verweist aber darauf, dass es sich hier um einen Sonderfall handle.

„Der Vertrag bringt keine Nachteile für die Deutsche Bahn. Denn sie ist von der Strecke selber nicht betroffen und überlässt dies deshalb ihren Schweizer Kollegen“, erläutert der Vorsitzende des Landesverbandes von Pro Bahn in Baden-Württemberg, Stefan Buhl. Um trotzdem von den Sparpreisen der DB profitieren zu können, bleibt den Konstanzern also nur noch auf einen anderen Bahnhof auszuweichen.

Vergleich DB und SBB