Was diese Woche wichtig war Teureres Parken, Bahnhof, Winterpflichten: Darüber spricht Konstanz diese Woche

Falls Sie etwas verpasst haben: Hier sind die fünf wichtigsten Themen, die Konstanz diese Woche bewegt hat.

Das Parken in Konstanz soll deutlich teurer werden, die Mehrheit der SÜDKURIER-Leser findet das gut.

Die Diskussion darüber, wie es künftig mit dem Autofahren in Konstanz laufen soll, hat an Fahrt aufgenommen und an Schärfe zugelegt. Die Stadtverwaltung hat konkrete Vorschläge präsentiert, außerhalb der Altstadt Tausende neue Stellplätze zu errichten und zugleich das Langzeit-Parken in den Parkhäusern am Altstadtring drastisch zu verteuern. Händler und Gastronomen haben scharfen Protest gegen die Idee vorgebracht, in der Altstadt ab der vierten Stunde fünf Euro pro Stunde zu verlangen und damit den Verkehr ins künftige Großparkhaus beim Bodenseeforum und ein mögliches weiteres Parkhaus am Schänzle zu lenken. In einer Umfrage von SÜDKURIER Online sprachen sich 52 Prozent für höhere Parkgebühren aus, 40 Prozent waren dagegen, acht Prozent unentschlossen. Rund 600 Leser nahmen an der Umfrage teil.

Ein 22-Jähriger Serieneinbrecher soll über 30 Einbrüche begangen und dabei rund 50.000 Euro erbeutet haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Serieneinbrecher erlassen. Der 22-Jährige steht im dringenden Verdacht, für 30 Einbrüche oder deren Versuche verantwortlich zu sein. Der in Konstanz wohnende Mann war bereits Ende September festgenommen worden. Er war über ein aufgehebeltes Fenster in eine Gaststätte in der Radolfzeller Straße eingedrungen und hatte dort mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen und dabei insgesamt rund 50.000 Euro erbeutet.

Die Zahl der nicht getauften Kinder wird für Konstanzer Schulen zum Problem, weil Lehrer für den Ethik-Unterricht fehlen.

Immer weniger Kinder sind christlich getauft. Das stellt Grundschulen vor Schwierigkeiten, weil für den Ersatz-Unterricht oft die Lehrer fehlen. Um die fehlenden Ethik-Stunden auszugleichen werden die Schüler oft auf Parallelklassen aufgeteilt, die Schulen kommen an ihre Grenzen. Mögliche Lösungsansätze scheitern am Geld, Personal oder an der Kirche.

Bevor es zum ersten Mal richtig schneit klären wir alle wichtigen Winterfragen.

Welche Pflichten haben Sie bei Schnee und Eis zu erfüllen? Immobilien- und Grundstückseigentümer, oder im Auftrag die Mieter, müssen von Fußgängern genutzte Gehwege und private Flächen reinigen, räumen und streuen. Sie dürfen nur Splitt, Asche und Sand verwenden, Salz und salzhaltige Stoffe nur im Ausnahmefall, wenn sich zum Beispiel Glatteis auf einer Treppe lediglich mit unverhältnismäßig hohem Aufwand entfernen lässt. Die Technischen Betriebe der Stadt dürfen hingegen Salz benutzen, weil beim Einsatz von Splitt die 20-fach Menge benötigt würde. Die Kosten dafür würde der Steuerzahler tragen.

Der Bahnhof wird erst 2021 barrierefrei sein, zwei Jahre später als geplant.

Der Umbau des Bahnhofs verzögert sich mindestens bis zum Jahr 2021. Die Erhöhung der Bahnsteige, die wichtigste Voraussetzung für ein ungehindertes Ein- und Aussteigen in Seehas und Schwarzwaldbahn, sollte eigentlich im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein. Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn bestätigte diese Informationen des SÜDKURIER, zu denen die Deutsche Bahn bis Freitagnachmittag keine Stellung nahm. Die Bahn will zwar im kommenden Jahr die beiden Aufzüge an die enge Unterführung bauen. Doch die neuen Bahnsteige sollen erst 2021 fertig sein. Der Grund für die Verzögerung ist laut Stadt, dass die Bahn für die Bauarbeiten an den Bahnsteigen nur ein einziges Angebot erhalten hat. Und dieses ergab den Angaben zufolge einen Preis, der "um ein Vielfaches über dem vorgesehenen Vergabewert lag".

