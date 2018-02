Konstanz Test für den Ernstfall: Schweizer Sirenen werden am Mittwoch auch in Konstanz zu hören sein

Test für den Ernstfall: Schweizer Sirenen werden am Mittwoch auch in Konstanz zu hören sein

Neben Sirenen soll auch eine App die Bevölkerung im Ernstfall warnen und informieren – auch jenseits der Grenze.

Wer am Mittwoch, 7. Februar durch die Innenstadt zieht und plötzlich Sirenen hört: Nein, das hat nichts mit der Fasnacht zu tun. In der Schweiz findet an diesem Tag von 13.30 bis 14.15 Uhr der Test der Bevölkerungsschutz-Sirenen statt – und hat einen sehr ernsten Grund. Sollten die Sirenen im Ernstfall ertönen, ist eine Gefährdung der Bevölkerung möglich. Zu hören sein wird der Test auf jeden Fall auch in Konstanz und allen anderen deutschen Grenzgemeinden. In der Schweiz wird die Bevölkerung derzeit in Radio- und Fernsehspots auf den Sirenentest aufmerksam gemacht.

Getestet werden im ganzen Land insgesamt rund 7.200 stationäre und mobile Sirenen, ob sie im Ernstfall funktionieren würden. Der Test findet einmal im Jahr, immer am ersten Mittwoch im Februar, statt. Ausgelöst wird dann um 13.30 Uhr in der ganzen Schweiz das Zeichen „Allgemeiner Alarm“, ein regelmäßig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer.

Die Sirenenkontrolle darf bis 14 Uhr durchgeführt werden, erklärt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS). Ab 14.15 Uhr bis spätestens 15 Uhr werde unterhalb von Stauanlagen das Zeichen „Wasseralarm“ ausgelöst. Seit 2015 betreibt das BABS mit der Internetseite alertswiss.ch und der dazugehörigen App für das Smartphone auch andere Kommunikationskanäle, um die Bevölkerung im Ernstfall zu warnen und informieren – beispielsweise im Terrorfall.

Das deutsche Pendant ist die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz NINA. Sie warnt ihre Nutzer zum Beispiel bei einem Großbrand oder einer Gefahrengutausbreitung, für den aktuellen Standort oder speziell ausgewählte Landkreise. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen sind ebenfalls in die Warn-App integriert. Im September beispielsweise meldete sich "Nina" zu Wort – mit einer eindringlichen Warnung an die Menschen im Süden Baden-Württembergs und der Region um Friedrichshafen: Ein Erpresser habe vergiftete Babynahrung in Supermärkten und Drogerien platziert.