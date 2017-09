Konstanz Test bemängelt Hygiene: Konstanzer Eiscafé kämpft um seinen guten Ruf

Ein Schweizer Verbrauchermagazin hat in Konstanz Vanilleeis getestet. Ein Familienbetrieb wehrt sich jetzt gegen die Vorwürfe über Hygienemängel.

Familie Nicoletti ist stolz auf ihre Tradition und auf ihr Produkt. Von einem Eis-Test des Schweizer Verbrauchermagazins Saldo ist sie schwer getroffen. "Wir kämpfen um unseren Ruf, wir sorgen uns um unsere Existenz", sagt Alfredo Nicoletti. Die meisten Konstanzer kennen den Namen Nicoletti, seit 16 Jahren betreibt Aniello Nicoletti ein Eiscafé auf der Marktstätte.



Der Sizilianer mit dem auffälligen Bart und der stets frisch rasierten Glatze fällt auf. Nicht nur Konstanzern. "Wir haben viele Kunden aus der Schweiz, teilweise kommen sie von weit her, das muss stolz machen", sagt Aniello Nicolettis Sohn Alfredo und zeigt Rechnungen vor: 4000 Euro haben die Nicolettis zuletzt für Vanille ausgegeben.



"Unsere Pistazien und Haselnüsse müssen ausgezeichnete Qualität haben", betont er außerdem. Zuletzt wurden Aniello Nicoletti, seine Frau Patrizia und die vier Söhne Alfredo, Marco, Dario und Davide jedoch nicht nur auf den Geschmack von Vanille, Haselnuss oder Pistazie angesprochen, sondern auch auf das Thema Sauberkeit.

Zwei Kugeln Eis als Probe

"Hygieneprobleme in fünf Glace-Läden", so überschreibt das Magazin Saldo das Ergebnis eines Vanilleeis-Tests bei 30 Eisverkäufern, drei davon aus Konstanz. "Vereinfacht ausgedrückt sind wir die Schweizer Version der Stiftung Warentest", erklärt der Leiter der Saldo-Testredaktion, Andreas Schildknecht. Das Magazin gibt an, bei allen Verkaufsstellen zwei Kugeln Eis als Probe genommen zu haben, diese mit sterilem Besteck in sterile Becher gefüllt und in einer Kühlbox innerhalb von drei Stunden in ein Labor gebracht zu haben.



Laut Andreas Schildknecht handelte es sich um ein "spezialisiertes, akkreditiertes Institut". Die Proben seien von erfahrenen Testredakteuren durchgeführt worden und so schnell wie möglich und auf direktem Weg ins Labor gelangt.

Dort wurde das Eis unter anderem auf die Gesamtkeimzahl und Enterobakterien untersucht. Dabei handelt es sich um den Überbegriff für Bakterienarten, die Teil der gesunden Darmflora sind. Meistens sind diese ungefährlich, einige können jedoch Unwohlsein oder Krankheiten auslösen.



Die Probe aus dem Konstanzer Eiscafé Nicoletti überschritt laut Saldo mit 110 koloniebildenden Einheiten pro Gramm (KBE/g) den Richtwert der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM), der bei 50 KBE/g liegt. Die Gesamtkeimzahl lag mit 8000 KBE/g deutlich unter dem DGHM-Richtwert von 100 000 KBE/g.

"Wir achten penibel auf die Sauberkeit"

Für Alfredo Nicoletti ist nicht vorstellbar, dass sein Vanilleeis mit Bakterien belastet ist. "Wir achten penibel auf die Sauberkeit, meinem Vater war das schon immer unglaublich wichtig", sagt er. Sowohl die Kontrollen des zuständigen Amts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landratsamts, als auch freiwillige Hygiene- und Qualitätskontrollen seien stets einwandfrei gewesen.



Eine dieser Kontrollen, deren Ergebnis der Redaktion vorliegt, weist für Schokoladen- und Erdbeereis einen Wert von weniger als zehn KBE/g aus. Diese wurde am 22. Juni 2017 durchgeführt. Saldo führte ihren Testkauf beim Eiscafé Nicoletti am 20. Juni, 4. oder 7. August durch – genauere Angaben macht die Redaktion nicht.

Da die freiwillige Hygienekontrolle zu einem ähnlichen Zeitpunkt einwandfrei war, "besteht Grund zur Annahme, dass es hier zu einer nachträglichen Verunreinigung der Probe gekommen ist", teilen die Anwälte der Familie Nicoletti mit.

Betreiber zweifeln Testmethode an



Sie zweifeln zudem die Art des Tests an. Diese entspreche nicht den üblichen Methoden von Labors, die zu mikrobiologischen Lebensmittel- und Umgebungsuntersuchungen zugelassen sind, teilt Rechtsanwalt Jan Sklepek mit. Zu beanstanden sei demnach die manuelle Abfüllung, die Lagerung auf Eis bei hochsommerlichen Temperaturen und die Transportzeit von drei Stunden in ein nicht näher benanntes Labor. Laut Saldo-Redaktionsleiter Andreas Schildknecht "waren alle Proben gefroren bei Anlieferung im Labor".



Die Anwälte der Nicolettis bezeichnen die Berichterstattung von Saldo als "besonders reißerisch" und werden presserechtliche Schritte gegen die Redaktion einleiten. Unter anderem weil die Begriffe Richt- und Warnwert nicht ausreichend erläutert würden.



Der Warnwert – er liegt für Enterobakterien bei 500 KBE/g – weist im Gegensatz zum Richtwert laut DGHM auf Mängel bei der Herstellung und Hygiene hin. Andreas Schildknecht verweist auf die Erklärung der Begriffe im Text.

So testet das Landratsamt

Für die Kontrolle von Lebensmittelbetrieben ist in Konstanz das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landratsamts Konstanz zuständig. Gegenüber dem SÜDKURIER gibt das Amt Hinweise über den Ablauf von Hygienetests: