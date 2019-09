von Jonas Schönfelder

Die Geschwindigkeitsbegrenzung an der Kreuzung bei Wollmatingen besteht immer noch – seit mehr als einem Monat. An der Stelle, an der sich die Radolfzeller Straße und die Landstraße 221 treffen, fiel die Ampel zwischen Mai und August immer wieder aus. Die Firma Siemens, Hersteller der Ampel und für die Instandhaltung zuständig, habe zwar verschiedene Komponenten ausgetauscht. Der Grund für den Fehler sei aber noch nicht gefunden worden, sagt Felix Quarch, der als Verkehrsingenieur beim Landratsamt Konstanz arbeitet.

Es sei möglich, dass Spannungsschwankungen im Stromnetz der Grund für die Probleme mit der Ampel seien, erklärt er weiter. Nachdem die Stadtwerke Konstanz bereits im Juli eine Messung durchgeführt und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt hatten, maß Siemens im August noch einmal mit einem genaueren Gerät. In der kommenden Woche wolle Siemens die Ergebnisse der bisherigen Fehlersuche dem Landratsamt mitteilen, so Quarch.

Wer aus Richtung Litzelstetten oder Flugplatz auf die Kreuzung zufährt, soll durch den Geschwindigkeitstrichter aus Leitbaken zum Langsamfahren animiert werden. | Bild: Jonas Schönfelder

Solange die Fehlerquelle nicht gefunden wurde, bleibe die Geschwindigkeitsbegrenzung aus Sicherheitsgründen bestehen. Derzeit ist im Kreuzungsbereich Tempo 30 erlaubt. Außerdem ließ das Landratsamt am 23. August auf beiden Seiten der L 221 einen sogenannten Geschwindigkeitstrichter aufstellen, nachdem am Abend zuvor drei Autos in einen Unfall an der Stelle verwickelt waren. Diese Verengung soll die Autofahrer zusätzlich zum Langsamfahren animieren.

Seit mehr als einem Monat gilt an der Kreuzung bei Wollmatingen Tempo 30. | Bild: Jonas Schönfelder

Auf Facebook fragen sich derweil einige Nutzer, warum anstelle der Kreuzung mit Ampel nicht ein Kreisverkehr gebaut wurde. Daniel Schrodin, Referatsleiter Straßenbau beim Landratsamt, verweist auf das Planungsverfahren der B 33 beim Regierungspräsidium Freiburg aus dem Jahr 2007. Da sei diese Frage diskutiert worden; letztlich wurde es aber eine Ampellösung. Mit einer Ampel könne der Verkehr besser gesteuert werden, der nach dem Ausbau der B 33 von Wollmatingen und Litzelstetten kommend über die L 221 nach Süden zur Bundesstraße geleitet werden soll. Die L 220 in Richtung Waldsiedlung werde dann zurückgebaut.